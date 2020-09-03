全球上半年最暢銷智慧手機：iPhone11奪冠　華為手機不入十大

市場調研機構Omdia最新研究報吿顯示，2020年上半年出貨量最高的智慧手機是蘋果iPhone11，其他iPhone型號的出貨量也在前十名內。

據《矽谷分析師》報道，報吿指出，iPhone 11是2020年上半年最受歡迎的智能手機，蘋果在2020年上半年售出了3,770萬部，排名第二的三星Galaxy A51僅1,140萬部，兩者的差額達到了2,600萬部。

對比2019上半年，iPhone XR同期的銷量有2,690萬部，排名第二的三星Galaxy A10僅為1,340萬部。

整個前十名榜單中，華為沒有機型上榜，而三星只有一款，小米有四款機型上榜，第三名為小米的紅米Note 8（1,100萬部），第四名為紅米Note 8 Pro（1,020萬部）。此外該公司的紅米8A/紅米8機型分別位列第8（730萬部）和第9位（680萬部）。

總體而言，得益於iPhone 11/iPhone SE需求的激增，上季iPhone出貨量按年增長了13%。

上季iPhone銷量按年增13%

報吿中提到，雖然受到了新冠肺炎疫情影響，2020年iPhone的銷量依然很好，iPhone 11做出了很大的貢獻。與iPhone XR相比，iPhone 11的價格更低，而且很多硬體迎來升級，比如雙攝等。

蘋果計劃在10月下旬推出iPhone 12機型、Apple Watch Series 6以及傳聞已久的Air Tags。

分析師預計，支持5G的iPhone 12將帶來一次超級更新周期，在目前全球近10億iPhone用戶中，預計約有3.5億將在這一超級更新周期升級他們的iPhone。