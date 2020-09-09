【虛擬銀行】Mox Bank開業　百萬元以下存款年利率1%　推消費回贈

渣打香港、電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）及攜程合組的虛擬銀行Mox Bank宣布正式開業。該行將分階段邀請已預先登記人士開戶，之後會全面開放，服務全港市民。該行提供扣賬卡，總計為100萬元或以下的存款均可每日賺取年利率1%的利息，用戶可在儲蓄戶口建立及命名不同的「目標」，實時追蹤儲蓄進度。

Mox Bank宣布所有於2020年5月4日至6月30日在該行網站預先登記並成功開戶人士，亦可獲金屬Mox Card。

該行表示，透過簡單步驟就可為Mox Card增值，並可即時在網上消費；同時Android用戶亦可透過Google Pay於其商戶消費。該行推出消費獎賞，所有Mox Card的合資格消費，均可享受1%無上限CashBack，由即日起至2020年12月31日，惠顧於Mox創始商戶，可專享5%超級CashBack，最高回贈金額為1,000元。所有CashBack可獲得即時計算，並每日直接存入用戶的戶口，更可自動賺取每日年利率1%的利息。

6月底前預先登記者可獲金屬卡

該行又指，早前推出預先登記成為創始成員的推廣活動反應熱烈，首3,000個創始成員名額迅速爆滿，預先登記人士共逾2萬位，宣布所有於2020年5月4日至6月30日在該行網站預先登記並成功開立Mox戶口人士，將同樣可以獲得金屬Mox Card。

由於生產及運送金屬Mox Card需時，該行會先為該批成功開戶的創始成員送上與別不同的藍色Mox Card；待新一批金屬Mox Card完成製作後，將於本年年底為該些客戶更換為金屬Mox Card。

兩款Mox Card的功能、特點及所提供的優惠完全相同，因此所有創始成員均可以在成功開立Mox戶口之後，即時獲享各種由Mox帶來與別不同的新一代銀行服務體驗。