華為余承東稱公司處於被美制裁困難時期

美國對中企華為的新一輪禁令將於9月15日生效之際，華為仍決定於9月10日至9月12日舉行華為開發者大會。

本次大會重點主題分別是鴻蒙（HarmonyOS）2.0系統、HMS Core 5.0、EMUI 11。此外，華為搜索將首次亮相，此前華為已在海外率先上線搜索服務PetalSearch。

9月10日15時，華為消費者業務CEO餘承東發表演講時指出，華為手機在中國市場份額51%，穿戴設備市場份額全球第一，2019年華為手機出貨量2.4億。

2020年上半年華為的消費者業務手機全球發貨量1.05億，消費者業務銷售收入2,558億元人民幣。

余承東還透露，華為正處於面對美國第三輪制裁困難時期，要與消費者共建物聯網生態，自美國製裁以來，華為加強應用開發，新增了10多個應用。

華為目前已擁有180萬開發者，HMS集成應用9.6萬個，活躍用戶4.9億，應用累計分發量2,610億。

在此次大會上，餘承東還宣布推出鴻蒙2.0全面使能全場景生態，正式面向應用開發者發佈Beta版本，2020年12月將發佈手機版本，2021年華為智能手機將全面升級支持鴻蒙2.0。

在隨後的演講中，華為消費者業務軟件部總裁王成錄透露，除了華為智慧屏，後續華為包括平板、手錶在內的產品也將搭載鴻蒙系統。