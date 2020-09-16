李嘉誠基金會向4間大學共捐出1.7億元　誠哥借赤壁賦鼓勵創新求存

李嘉誠基金會主席李嘉誠，向本港4間大學捐出1.7億元支持多個科技項目。

基金會指出，李嘉誠今致函香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院、香港科技大學、香港教育大學，引蘇東坡《赤壁賦》，鼓勵在萬物多變中，以創新力量求存立足未來，以推動教育衝出混沌迷惘，並捐資共1.7億港元，支持多個科技項目：

李嘉誠基金會首次同時向四間本地大學捐款1.7億元，期望幫助香港提升實質競爭力。（李嘉誠基金會提供）

1. 1 億元支持香港大學李嘉誠醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」，引進諾貝爾得獎技術「Cryo-EM」，把移動中的微細生物分子凍結，以原子的尺度描繪，讓科研人員看見 3D 高解像度的蛋白質結構，在促進研發藥物的設計和生產將帶來突破發展。

捐款包括1億元支持香港大學李嘉誠醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」，促進研發藥物的設計和生產。（李嘉誠基金會提供）

2. 3,500 萬元助建中文大學醫學院世界高水平的轉化組學平台，增設最先進的分析質譜儀系統，運用全球最快、最靈敏的質譜儀篩檢方法，以從大量臨床樣本和中醫藥中找到有價值的生物化學分子，開發新型生物標誌物和藥物，推動相關範疇的研究。

中文大學醫學院獲3,500萬元，助建世界高水平的轉化組學平台，增設最先進的分析質譜儀系統。（李嘉誠基金會提供）

3. 3,000 萬元支持香港科技大學發展合成生物學科研，落實相關先進項目，為注入未來的生物經濟產業新動力奠下基礎。合成生物學是一個跨學科研究，當中除了牽涉到分子生物學、生物科技，更會使用工程學的知識，透過大規模設計、編寫或修改微生物的基因組 (Genome)，令它們像機器一般，表現出不同的功能，從而解決問題，例如治療疾病、進行生物探測等等。

4. 500 萬元資助香港教育大學與本地設計師合作，提升教材質素，並以AI教材授人以漁。教大將引入全港首個終端AI教材，由全球三大的AI晶片科技公司 Kneron 團隊編寫，配以 AI 軟硬件教學，培育同學系統思維、符號運用與科技資訊等核心素養，相關課程獲知名大學如美國普林斯頓大學、洛杉磯加州大學等肯定。