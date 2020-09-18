俄羅斯料來年下半年回復油市需求　OPEC+下月或開會應對油價跌勢

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）預料，明年下半年，全球原油市場需求或將回復。石油出口國組織與減產盟國（合稱OPEC+）為應對持續的油價跌勢，可能在10月召開特別會議，討論相關問題。

部分OPEC+成員周四舉行聯合部長級監督委員會（JMMC）會議，與會的諾瓦克認為，全球的原油需求將逐步回復，亦會將逐步恢復原有的產量水平，以免會因供應緊縮，令到油市變得過熱，強調OPEC+將致力維持高水平的履約比率。

據《路透》報道引述消息人士表示，沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）在會上譴責沒有完全履行減產承諾的成員，表明要阻止他們超額生產。

OPEC+主要產油國雖然沒有改變生產配額的決定，仍保持每日減產770萬桶水平。不過JMMC同意，未履約成員可以在12月底前補回差額，而不是9月底前。

沙地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲警告炒作油價的油市投機者，「將會讓他們感受如地獄般的體驗」（will be hurt "like hell"）。（資料圖片）

另外，《路透》報道亦指，阿卜杜勒阿齊茲表示，若油價進一步下滑，OPEC+可能會在10月召開特別會議，討論相關問題。阿卜杜勒阿齊茲表明，必須確保OPEC+成員遵守減產承諾，並同時警告炒作油價的油市投機者，「將會讓他們感受如地獄般的體驗」（will be hurt "like hell"）。

消息曝光後，布蘭特期油價格升幅擴大至3%，每桶報43美元以上，紐約期油收市就升81美仙或2%，每桶報40.97美元，本周以來累計升逾10%。會議消息令市場對產油國履行減產承諾的信心增加，抵消了美國經濟數據欠佳的利好因素，國際油價周四造好，連續第三天上揚。