香港8月整體消費物價按年跌0.4%　基本通脹率0.1%

政府統計處公布，2020年8月份整體消費物價按年下跌0.4%，跌幅較2020年7月份的相應跌幅（-2.3%）為小，是由於7月份政府代繳公營房屋租金及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分二租金的影響在8月份消失。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2020年8月份的按年升幅（即基本通脹率）為0.1%，較2020年7月份（0.2%）稍低，主要是由於豬肉價格和私人房屋租金升幅收窄所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2020年8月止的3個月的平均每月跌幅為0.2%，而截至2020年7月止的3個月的相應跌幅則為1.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的跌幅為0.2%及0.3%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2020年8月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌19.3%）、衣履（下跌7.6%）、耐用物品（下跌4.2%）、交通（下跌2.4%）和外出用膳（下跌1.3%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2020年8月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升3.5%）、雜項物品（上升2.9%）、煙酒（上升1.4%）、雜項服務（上升0.7%）和住屋（上升0.6%）。

政府發言人表示，在本地第三波疫情影響下經濟環境維持疲弱，基本消費物價通脹率在8月份進一步輕微下降至0.1%。外出用膳價格的按年跌幅略為擴大，多個其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力也進一步減退。

展望將來，在環球和本地經濟狀況低迷的情況下，外來和本地的價格壓力在今年餘下時間應會維持輕微。