中國法定數字貨幣具備落地條件　人民幣國際化彎道超車重要法寶

中國人民銀行主管媒體刊文稱，人行於2014年就開始了對法定數位貨幣（DC/EP）的研究，法定數位貨幣已完成技術儲備，具備了落地條件。

對待數字貨幣問題上，全球各大央行各有各的盤算，中國正在部分銀行內部測試數字貨幣。（視覺中國）

人行主管金融雜誌《中國金融》第17期發表文章《中國法定數字貨幣發展新機遇》稱，截至2020年4月，已為數字貨幣及其相關內容提交22件、65件、43件專利申請，涵蓋數字貨幣的發行、流通、應用的全流程，形成了完整的產業鏈，已完成技術儲備，具備了落地條件。

在後疫情時期，世界經濟發展期待便利的跨境支付工具，法定數字貨幣具備「世界貨幣所需的一切條件」。

文章稱，央行發行數字貨幣具有法定性、穩定性和錨定性，由國家信用背書，違約風險低，是「真正的數字貨幣」。由於DC/EP可以與人民幣1比1自由兌換，可以對接國際上各主權國家現有的貨幣體系，通過跨境支付推動人民幣國際化進程。

此外，文章認為，目前以美元為主導的國際貨幣體系仍存在許多弊端，超發的美元給世界上其他國家尤其是發展中國家帶來了「負外部性」，並且目前全球最主要的支付交易系統SWIFT也由美國主導，中國有必要也有能力建立一套新的支付系統網絡，打破美元壟斷地位，而法定數字貨幣將是人民幣國際化「彎道超車」的重要法寶。