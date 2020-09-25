金管局：銀行為公司客遙距開戶時　應續區分不同客戶洗錢風險

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹就「公司客戶遙距開戶，向認可機構行政總裁發出通告，進一步闡明有關為公司客戶遙距開戶的主要原則。

通告指，《打擊洗錢條例》及《打擊洗錢指引》對於認可機構為公司客戶遙距開戶方面提供靈活性；並符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的國際標準。認可機構可採用各種方式進行客戶盡職審查，包括但不限於聘用第三方中介人代認可機構進行審查程序、由獨立及適合的人士認證客戶的身分證明文件，以及採用與洗錢及恐怖分子資金籌集風險相稱的渠道（例如電話會議或視像會議）與客戶互動。

金管局進一步闡明有關為公司客戶遙距開戶的主要原則。（資料圖片）

因此，就開戶流程的設計而言，並按照風險為本方法，認可機構無需在每宗個案中均要求有關公司的代表親臨該機構的業務地點或與其員工會面。

通告指，應用科技以提升公司客戶的開戶流程已日益普及；若能用得其所，有關科技可以有助認可機構更有效管理風險。例如，用作核實個人客戶身分的技術，亦可用作核實公司客戶的代表及實益擁有人身分，從而有助處理公司客戶的開戶。

無論客戶盡職審查是否採用有關科技，金管局的監管要求保持一致，即仍依循科技中立及風險為本的原則。換言之，認可機構採用的客戶遙距開戶流程，應至少與客戶親臨與員工面見般同樣穩健。

認可機構在設計公司客戶的開戶（包括遙距開戶）流程時，應繼續區分不同公司客戶的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，以進行與該等風險相稱的客戶盡職審查措施及持續監察。這些流程應反映原則上客戶盡職審查並非純為收集文件。

金管局又指，會繼續與業界緊密合作，促進更廣泛的科技應用（包括遙距開戶措施），以提升認可機構在客戶盡職審查的效率及客戶體驗。