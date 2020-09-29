恒大﹕部份恒大地產股份投資者　同意不回購

內房股中國恒大（3333）發公告，指出與持有1,300億元人民幣的戰略投資者進行商談，已於今日與持有恒大地產總額863億元人民幣的戰略投資者簽訂補充協議，補充協議明確戰略投資者已同意不要求進行回購，並繼續持有恒大地產權益，且在恒大地產股權比例不變。

恒大指出已與持有恒大地產總額155億元人民幣的戰略投資者商談完畢，該等戰略投資者正在辦理審批手續。目前正與剩餘持有恒大地產總額282億元人民幣的戰略投資者，進行商談。

恒大集團董事局主席許家印與蘇寧控股董事長張近東、正威國際董事局主席王文銀、廣田控股董事長葉遠西、安信信託董事長邵明安、嘉寓集團董事長田家玉等全體1300億元人民幣戰略投資者高管出席簽字儀式。（公司提供）

對於公司的財政狀況，一直為市場人士關注。巴克萊發表報告，明言不預期恒大不會發生違約，與公司正計劃分拆非地產業務上市有關。

巴克萊預期，恒大在下半年會融資58億美元，當中包括透過附屬股權融資及計劃分拆物管業務上市。

該行認為恒大有能力迅速降低槓桿，預料至今年底，其淨負債率降至介乎150%到160%，明年底將進一步降至介乎120%到130%。

另一大行瑞銀則指出，上周末與恒大管理層溝通，該內房企業正削減資本開支﹑減價賣樓﹑分拆物管業務等，相信投資者及銀行對該內房企業現金流有信心，維持予15.2元目標價，評級為「中性」。