【虛擬銀行】富融銀行試業主打外匯買賣　推港元定存5%利率優惠

虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）宣布由即日起展開試業，為1,000名特選個人客戶提供儲蓄、定期存款、本地轉賬與支付，以及外匯買賣服務。富融銀行指，在試業期間會持續提升產品和客戶體驗，為全面開放予公眾作準備，試業活動將透過金管局的金融科技監管沙盒進行。

該行是首家推出外匯買賣（港元、人民幣和美元）服務的虛擬銀行，低至港幣10元/人民幣10元/10美元即可進行外匯買賣。

該行指，秉承促進普及金融的理念，試業初期會先推出精簡的個人銀行產品。定存方面，設有港元、人民幣和美元定期存款，低至港幣1元（或人民幣1元或1美元）即可開立，不同分層的存款金額會有不同的利率。由即日起至2020年10月31日止（包括首尾兩日）的推廣期內，新開立的3個月港幣定期存款可享5%利率優惠，優惠之最高定期存款金額為港幣100,000元；由即日起至2020年12月31日止，客戶可以隨時免手續費提取定期存款。

儲蓄方面，設有港元、人民幣和美元儲蓄，不設最低存款額要求、最低戶口結餘收費。由即日起至2020年10月31日止（包括首尾兩日）的推廣期內，港元、人民幣和美元存款都可享1%儲蓄存款利率優惠，優惠適用於儲蓄賬戶存款首港幣500,000元/首人民幣500,000元/首50,000美元。

本地轉賬及支付方面，支援轉數快（FPS）本地轉賬（港元、人民幣），客戶可利用FPS二維碼處理電費、水費及煤氣費等日常生活賬單，也可以在接受FPS二維碼的商戶進行支付，亦支援即時支付結算系統（RTGS）本地轉賬（美元）。

該行指，客戶最快可於5分鐘內完成開戶程序，開戶後客戶亦可即時透過電子直接扣賬授權（eDDA）將其他本地銀行同名戶口綁定至Fusion Bank戶口。

騰訊集團副總裁暨Fusion Bank董事長賴智明表示，Fusion Bank匯聚各方優勢，發揮互融的龐大力量，持續為客戶帶來金融和生活各類服務的突破，提升體驗。Fusion Bank行政總裁岑志豪表示，該行會主動和積極了解客戶意見，持續優化產品和服務。