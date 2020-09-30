香港零售貨值按年跌13.1%　跌幅較預期低　首8個月累跌30.2%

政府公布8月份零售數據，8月零售業總銷貨價值為256億元，按年下跌13.1%，跌幅較預期低；而7月零售銷貨價值跌幅，則向下修訂為23.1%。政府又指出，今年首8個月零售貨值按年累跌30.2%。

政府又指出，8月鞋類﹑有關製品及其他衣物配件按年跌42.9%﹑藥物及化妝品銷售則按年39.8%﹑珠寶首飾﹑鐘錶及名貴禮物銷售，按年跌37.8%﹑書報﹑文具及禮物銷售按年跌36.3%﹑眼鏡店銷售按年35.2%﹑服裝跌29.6%﹑中藥跌24.9%，食品﹑酒類飲品及煙草的銷貨價值跌15.7%﹑百貨公司貨品銷貨價值按年9.2%。

政府又指出，超市貨品銷貨價值按年升10.8%﹑電器及其他未分類耐用品銷貨值升10.1%﹑傢具及固定裝置按年升8%﹑其他未分類消費品升5.9%﹑汽車及汽車零售銷貨值升8%。

政府﹕近期消費氣氛進一步改善

政府發言人表示，在本地第三波疫情下，8月零售銷售表現仍然疲弱。儘管按年跌幅明顯收窄，但主要是由十分低的比較基數所致。

展望未來，發言人進一步指出由於經濟狀況繼續受壓，而訪港旅遊業短期內不大可能迅速復甦，零售業的經營環境將仍然困難。然而，若近期本地疫情趨穩的勢頭持續，本地消費氣氛或會進一步改善。政府會密切留意相關發展。