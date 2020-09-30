新世界鄭志剛：大圍站項目將是代表作　對香港經濟有信心

新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，對於本地樓市，疫情只屬短暫影響，由於住宅有剛性需求，在低息環境下，預期中小型單位樓價平穩，而中高端將有5%升幅。

集團2020年只有130億元合同銷售，鄭志剛透露2021年至2023年目標銷售額為200億以上。另外，他提到新世界旗下大圍站一期項目命名為「柏傲莊」，已經取得預售樓花同意書，預計10月中可推出市場。集團對項目非常有信心，由於過去10年沒有大型樓盤在區內出現，加上地點交通優質，相信項目會成為集團代表作。

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛稱，無論疫情發展如何，會繼續投資香港。（資料圖片）

另外，新世界今年出售非核心資產套現106億元，鄭志剛透露2021年將會「加碼」至130億至150億元。他否認出售資產是撤資行為，而是要在逆市中套現更多現金儲備，強調「Cash is King」。

至於最近政府推出中環海濱地及山頂文輝道地皮，鄭志剛坦言要待政府推出賣地章程再作考慮。

回應香港的經濟前景，鄭志剛坦言新世界集團已成立50周年，經歷不少風浪，對香港好有信心，即使香港經濟出現陣痛，但相信會很快恢復。他又稱，無論疫情發展如何，會繼續投資香港。