科技股跑出　阿里直迫290元　恒指高收重上24200點

撰文：區嘉俊
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美國總統特朗普下令停止與民主黨繼續磋商刺激經濟方案，直至大選後；而聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟復蘇遠未完成，隔晚美股全線收跌，道指高位下挫600點。
【16:12】恒指高收重上24200點
港股踏入第四季後，升勢未止，恒指收市報24242點，升262點，國指升92點，升9629點，恒指科技指數收市報7494點，升158點，成交額為921.7億元。
阿里（9988）升2.9%，收市報288.2元，美團（3690）升3.8%，收市報267.8元，小米（1810）升1.4%，收市報21.7元，騰訊（0700）升1.4%，收市報535元，京東（9618）升2.2%，收市報305.2元。
金融股亦獲追捧，滙豐（0005）升1.6%，收市報31.55元，渣打（2888）升0.8%，收市報36.8元，港交所（0388）升0.5%，收市報377元。
手機設備股方面，舜宇（2382）升4.9%，收市報125.3元，瑞聲（2018）升3.2%，收市報44.9元，信利（0732）升2.2%，收市報0.95元。
內房股方面，即將分拆物管業務﹑並於今日除淨的合景泰富（1813），收市報10.82元，世茂（0813）升1.1%，收市報32.7元，碧桂園（2007）升3.1%，收市報9.98元。
生物醫藥股方面，今日掛牌的嘉和（6998），收市報27.95元，較定價24元高出16.5%。
【15:03】亞股普遍上揚 澳洲股市重上6000點
亞太區股市走勢平淡，日股收市報23422點，跌10點或0.1%，澳洲ASX 200指數收市報6036點，升74點或1.3%，台灣加權指數收市報12746點，升42點或0.3%，南韓KOSPI指數收市報2386點，升21點或0.9%。
【12:12】港股中午升逾百點
港股中午升逾百點。恒指升111點或0.46%，報24091點；國指升31點或0.33%，報9568點；科指升95點或1.3%，7431點。大市成交額510億元。
舜宇光學﹙2382﹚大升4%，報124.3元，成表現最佳藍籌股。其他領漲股份包括阿里巴巴﹙9988﹚、中聯通﹙0762﹚及中生製藥﹙1177﹚及新世界﹙0017﹚皆升逾2%。
重磅股方面，滙豐控股﹙0005﹚、騰訊﹙0700﹚及友邦保險﹙1299﹚升不足1%。
港視﹙1137﹚9月營運數字按月倒跌，拖累股價半日挫約半成，收報10.82元。
焦點新股嘉和生物﹙6998﹚首日掛牌，較招股價24元高逾22.08%。
【10:04】香港電視插近5%
香港電視（1137）跌4.9%，報10.84元。公司昨公布，9月份網購平台及門市業務平均訂單值483元，按年增加1.3%，按季下降8.2%；期內訂單總商品交易額為4.78億元，按年增長105.2%，按季減少10.8%。
【09:58】恒指升幅擴大至127點
騰訊（0700）升逾1%，阿里（9988）及美團（3690）升逾2%。恒生指數現升127點，報24108點，重上兩萬四關。
【09:42】內房股合景泰富突急挫兩成
合景泰富（1813）今早插21%，報11.14元，最低曾見10.88元，成交逾5,000萬元。公司今日除淨。
【09:20】恒生指數高開19點
恒生指數高開19點，開報23999點。國指低開2點，開報9533點。阿里（9988）高開1.4%，開報283.8元。美團（3690）升1.6%，開報262元。
港交所（0388）升0.8%，報378.2元。友邦（1299）高開0.8%，報79.5元。建行（0939）則跌0.6%。