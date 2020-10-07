高銀國際金融中心由萊坊獨家代理出售？　高銀澄清不知悉

高銀金融（0530）旗下九龍灣高銀國際金融中心最終會在誰人手中？成為近期市場人士關注對象。早前有報道指出，物業接管人已委任萊坊為獨家銷售代理，處理出售上述物業。不過高銀發公告，指出經作出合理查詢後，不知悉任何委任萊坊為該物業獨家銷售代理事宜。

有關物業透過賜譽持有，而賜譽的股份則由成美及Goal Eagle持有。公司指出在今年9月29日高銀與獨立第三方訂立臨時買賣協議，出售成美及Goal Eagle全部已發行股本；交易只屬轉讓成美及Goal Eagle股權，而非出售賜譽股權或寫字樓物業擁有權。

高銀在上月底公布截至今年6月底全年業績時，於業績中披露，已於9月29日與獨立第三方訂立臨時買賣協議，作價143億元出售持有九龍灣高銀金融國際中心之集團附屬公司。

高銀於最新公告內指出，賜譽為其間接附屬公司，目前賜譽有權受進行中的法律程序，及法院就賜譽申請的裁決規限，相關聆訊會在10月29日進行；又指出交易並不涉及出售賜譽股權及寫字樓物業擁有，無須賜譽接管人Cosimo Borrelli及Simon Ma批准，且批准在今年9月25日法庭命令範圍外。有關交易仍有待法院批准，為完成交易先決條件。

公司又指出，不知悉任何委任萊坊為該物業獨家銷售代理事宜，亦無就上述交易委任萊坊。