港股悶市成交不足900億元　恒指全日跌49點　小米挫近4%

美股全線反彈，美國總統特朗普下令終止與民主黨的刺激方案談判後，呼籲推出針對航空業和小型企業的規模較小援助方案，並支持向納稅人發放1,200美元的紓困支票。道指急彈530點，收報28303點。納指及標指則升1.9%及1.7%。

【16:35】恒指全日跌49點

恒指收市報24193點，跌49點，國指收市報9624點，跌4點，恒生科指收市報7511點，升16點，成交額為877.9億元。

螞蟻上市在即，阿里（9988）升0.5%，收市報289.6元，不過同為科技股的美團（3690）跌0.4%，收市報266.8元，騰訊（0700）無升跌，收市報535元，小米（1810）大跌3.9%，收市報20.85元。

手機設備股續上揚，瑞聲（2018）升2.1%，收市報45.9元，舜宇（2382）升2.9%，收市報129.2元，通達（0698）升8%，收市報0.47元。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%，收市報31.4元，渣打（2888）升2.4%，收市報37.7元，港交所（0388）曾觸及380元，收市報377.8元，升0.2%。

【14:44】亞股高收 日股升224點

亞太區股市高收，日股升224點或1%，收市報23647點，澳洲ASX 200指數收市報6102點，升65點或1.1%，台灣加權指數收市報12887點，升140點或1.1%，南韓KOSPI指數收市報2391點，升5點或0.2%。

【14:07】小米午後跌幅擴大 曾瀉逾6%

小米（1810）午後跌幅擴大，曾低見20.3元，跌幅達6.5%；最新報20.55元，跌5.3%。

【12:22】港股挫近200點

港股半日挫近200點。恒指跌189點或0.78%，報24053點；國指跌66點或0.69%，報9562點；科指跌42點或0.56%，報7452點。大市成交額492億元。

小米﹙1810﹚大瀉4.83%，報20.65元，是表現最差藍籌股。

金沙﹙1928﹚及萬洲國際﹙0288﹚濟瀉逾3%。

騰訊﹙0700﹚、阿里巴巴﹙9988﹚分別跌0.56%及0.14%，彭博報道美國政府研究是否向兩間公司的支付系統設限。

滙豐控股﹙0005﹚跌0.79%，報31.3元，守住31元大關。

【11:06】港股挫逾200點

港股挫逾200點。恒指瀉206點或0.85%，報24036點；國指挫78點或0.82%，報9550點；科指跌49點或0.66%，報7444點。大市392億。

小米﹙1810﹚挫逾4%，報20.8元，成表現最差恒指成份股。

其他領跌股份包括九倉﹙1997﹚瀉3.26%、萬洲﹙0288﹚挫3.05%、金沙﹙1928﹚挫2.84%、銀河﹙0027﹚挫2.5%。

重磅股滙豐控股﹙0005﹚跌0.951%、友邦保險﹙1299﹚跌0.62%、騰訊控股﹙0700﹚跌0.46%、阿里巴巴﹙9988﹚跌0.34%。

嘉里物流﹙0636﹚逆市大升，漲6.7%破頂，報14.88元。

【10:00】耀才證券曾升一成

耀才證券（1428）發盈喜料中期稅前溢利升70%，今早曾炒高逾一成，高見2.03元，現升8.74%，報1.99元，成交額高近3,000萬元，遠超上日不足500萬元。

【09:44】恒指調頭跌162點

恒指高開後調頭，現跌182點，報24060點。據報美計劃針對騰訊及阿里的支付系統，兩股高開後倒跌，騰訊跌0.4%，阿里跌0.8%。

金融股普遍向下，友邦（1299）跌0.6%，滙豐跌0.8%。

【09:20】恒生指數高開20點

恒生指數高開20點，開報24263點。國指跌11點，開報9618點。報道指，美國正考慮推出針對螞蟻集團及騰訊數字支付系統的限制措施，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）同升0.6%。

滙豐（0005）升0.8%，開報31.8元，挑戰32元關。建行（0939）及招行（3968）跌0.6%及0.7%。