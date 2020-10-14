萬達旗下美國AMC院線據報申破產　AMC行政總裁否認兼稱報道屬錯誤

大連萬達集團旗下的美國最大連鎖影院 AMC，正考慮一系列可選擇的方案來度過新冠肺炎疫情帶來的不利影響，其中包括擬申請破產以緩解債務帶來的負擔。不過行政總裁Adam Aron已作出否忘。

《彭博》引述分析師表示，AMC破產已成定局。受到疫情的影響，院線客流量較此前下降了85%。另外，有消息人士稱，AMC的現金很可能很快就會用完，因為有新的迹象表明，現狀正使得AMC接近違約。

美國疫情持續蔓延，給影院行業造成沉重打擊。（中新社）

知情人士稱，目前AMC院線已經和貸款機構進行了初步的談判，如果AMC決定申請美國破產法第11章的法院保護，那麼貸款機構就會向其提供融資。知情人士表示，這筆新的資金將使AMC在制定復甦計劃時繼續運營。另外，還有不具名人士稱，目前還沒有與AMC交換任何正式的建議，情況仍然不確定，計劃可能會改變，這取決於談判和市場條件。要考慮的情況中包括新冠疫情的實際影響，由於觀影人數的減少，電影票的銷售處境非常艱難。

AMC在13日的一份文件中聲明，如果到2020年年底或者2021年年初，觀影人數還沒有回升的迹象，那麼AMC面臨着院線流動性基本枯竭的狀況，AMC的股價也跌至4月份以來的最低水平。

可是Adam Aron接受《路透》訪問時，卻否認公司有意申請破產護在內的一系列選擇消息，稱有關報道屬錯誤；又指出目前除籌集更多資金外，並無其他應急計劃。

AMC創立於2007年6月6日，是美國最大的連鎖電影院運營商，擁有600多家分店。大連萬達在2012年以26億美元，收購AMC娛樂100%股權。