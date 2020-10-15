中國財政部在港發60億美元主權債　超購3.7倍

中國財政部公佈，在香港發行60億元（美元，下同）主權債券，其中3年期12.5億元，發行收益率為0.425%；5年期22.5億元，發行收益率為0.604%；10年期20億元，發行收益率為1.226%；30年期5億元，發行收益率為2.31%。

財政部指出，本次發行美元主權債券是財政部2017年重啟美元主權債券發行後連續第四年發行，也是近年來首次採用Reg S和144A雙規則發行。投資者認購踴躍，訂單規模達到發行量的4.7倍，所有期限債券均實現負5至10個基點的新發行溢價。

財政部60億美元債據報獲超購4倍（資料圖片）

此次發行新引入美國境內合格投資者，進一步擴寬了投資者群體，國際組織、中央銀行及區域貨幣當局投資超過預期，養老基金、商業銀行、保險公司、資管公司、基金公司等積極參與發行，並在地域和類型上體現出良好的分佈。

財政部稱，本次美元主權債券的順利發行，進一步為中資發行體建立並完善了更具市場意義的收益率基準，體現中國更高水平全面對外開放的決心和信心，順應了經濟金融全球化的趨勢，深化了與國際資本市場的融通以及與國際投資者的合作，有利於促進國內國際雙循環相互促進的發展格局。