證監會公開譴責蘇煜均　並施加冷淡對待令

證監會公開譴責蘇煜均及對其施加為期24個月的冷淡對待令，指其違反了《收購守則》下的強制全面要約責任。

蘇煜均在違規事項發生時，是AV Concept Holdings Limited（AV Concept）﹙0595﹚的主席、執行董事兼行政總裁。於2016年，蘇煜均曾貸款予一名借款人，而該名借款人於2017年6月8日向蘇的代名人轉移2,500萬股AV Concept股份，藉以償還貸款。鑑於該股份轉移，蘇於AV Concept的權益由2.38%增至5.61%，而蘇及與其一致行動的人的權益則由35.61%增至38.84%。

該一致行動集團繼續收購AV Concept股份，直至2018年4月27日為止，而該等收購行動亦跨越2%自由增購率。

蘇煜均向執行人員表示，他並未留意到在《收購守則》下由其代名人持有的股份會被計作為他本身的權益。他承認違反了《收購守則》，令AV Concept股東失去了就他們的股份接獲全面要約的權利，並同意接受現時對他採取的紀律行動。

有意利用香港證券市場的人士在進行有關收購、合併及股份回購的事宜時，應根據《收購守則》行事。蘇的行為未能符合他理應達到的標準，並漠視了《收購守則》其中一條最重要的條文，故應受到現時的紀律處分。