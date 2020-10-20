車股引擎已開全速錢進　比亞迪彈升逾5%　永達飆逾11%｜持續更新

市場人士擔心美國國會及政府難在短期內就救市方案達成協議，拖累當地股市低收，道指跌幅逾400點。今早亞太區股市亦偏軟，今日港股表現或較反覆。

【15:07】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3328點，升15點或0.5%，深成收市報13603點，升182點式1.4%，滬深300收市報4793點，升37點或0.8%，創業板收市報2740點，升50點或1.9%。

不過亞太區股市表現疲弱，日股跌104點，收市報23567點，澳洲ASX 200指數收市報61784點，跌44點，台灣加權指數收市報12862點，跌45點，南韓KOSPI指數收市報2358點，升11點。

【13:59】汽車股逆市揚

汽車股及汽車銷售股表現突出，其中獲納入第三批新能源汽車下鄉車企及車型名單，當中包括比亞迪（1211）升5.1%，最新報134.9元，吉利（0175）升1.9%，長汽（2333）升3.2%﹑廣汽（2238）升1.3%。

汽車銷售股方面，永達（3669）升11.1%，最新報11.08元，中升（0881）升4%，最新報50.25元，廣匯寶信（1293）升1.9%。

【12:14】恒指半日跌21點

恒指今早窄幅上落，半日跌21點，中午收市報24502點，國指中午收市報9986點，升8點。科技股表現較理想，其中阿里（9988）曾升穿300元，再創新高，恒生科指中午收市報7616點，升45點。

阿里中午收市報299元，升0.6%，小米（1810）升1.1%，報22.45元，美團（3690）跌0.8%，中午收市報257元。

手機設備股方面，舜宇（2382）升1.9%，中午收市報130.8元，瑞聲（2018）跌0.2%，中午收市報44.7元，通達（0698）跌1.1%。

消費股造好，蒙牛（2319）升3.3%，中午收市報38.7元，恒安（1044）升0.8%，中午收市報55.4元。

昨日上揚的內銀股今日回吐，交行（3328）跌2%，中午收市報3.87元，中行（3988）跌1.6%。

至於昨晚已公布第3季業績的紫金（2899），中午收市報5.65元，升2.5%；同業招金（1818）升0.6%。

【10:04】大成生化主席遭調查 股價瀉逾13%

大成生化（0809）接獲吉林省政府人員通知，主席兼執行董事袁維森因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受有關部門的紀律審查及監察調查。

公司強調業務營運並無因上述調查而中斷，維持正常。今早大成生化股價大跌，曾低見0.161元，最新報0.163元，跌13.3%。

【09:40】兩新股掛牌 譽燊豐破發

今早兩隻新股掛牌，惟表現未見突出。納泉科技（1597）早段報2.1元，較招股價高出5%，以每手1,000股計算，不計手續費賬面賺100元；另一新股譽燊豐（2132）最新報0.3元，較招股價低7.7%，以每手8,000股計算，每手賬面蝕200元。

【09:35】美聯向股東派發美聯工商舖股份 今早彈升6.7%

美聯（1200）宣布向股東派發美聯工商舖（0459）股份，今早美聯逆市彈升6.7%，最新報0.8元；美聯工商舖則停牌。

【09:33】亞股早段普遍向下

亞太區股市早段向下，日股跌82點，最新報23584點，澳洲ASX 200指數最新報6506點，跌23點，台灣加權指數最新報12897點，跌10點，南韓KOSPI指數最新報2340點，跌6點。

【09:31】滬深股市輕微低開

內地股市走勢疲弱，上證低開5點，報3307點，深成低開3點，報13417點，創業板高開8點，報2698點，滬深300報4751點，低開4點。

【09:27】港股高開29點

恒指高開29點，報24571點；國指高開22點，報10000點，恒生科指最新報7592點，高開22點。

小米（1810）最新報22.1元，低開0.5%，騰訊（0700）最新報566.5元，高開0.9%，美團（3690）最新報264元，高開1.9%。

滙豐（0005）最新報30.65元，低開0.9%，港交所（0388）低開0.3%，最新報366.2元。