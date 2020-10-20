團體向議員及香港會計師公會遞信　促打擊假會計師

「會計界愛心同盟」聯同「中小微企生存關注組」、香港華人會計師公會及會計專業發展基金，今天向立法會會計界議員梁繼昌及香港會計師公會遞交請願信，要求公會打擊俗稱「艇仔」的假會計師，並撤回對會員發出的「建議修改道德守則徵求意見稿」，反對進一步打壓已受監管的4.6萬多名公會會員，尤其中小微會計師事務所的生存空間及年青會計師的創業機會。

會計界愛心同盟執行主席林智遠表示，過去多年，數以百計俗稱「艇仔」的假會計師，刻意模仿執業會計師行名稱，開設相似「會計公司」或「會計事務所」，避開法例進行無牌核數工作，並簽署核數師報告，這些冒牌會計公司質素參差，過去更涉及不少騙案及投訴。林批評梁繼昌及作為規管會計師監管機構的香港會計師公會，過去多年對假會計師問題縱容不理，反之公會於7月香港爆發第三波疫情期間，倉卒就「道德守則修訂」徵求意見，且涉嫌越權監管，聲稱要監管十三類會計服務，對已受規管的專業會計師要求極為嚴苛，但就絕口不提如何監管及打擊假會計師的問題。

業界：會計師事務所今年已減費四成

中小微企生存關注組召集人吳錦華表示，該些「艇仔」運作如同執業會計師，但又不需領牌，「艇仔」亦可能會用較具競爭力的價錢提供服務，客戶或亦有誤解，何以執業會計師收費高，而不明白執業會計師需要跟足法規處理。吳又透露，以今年經濟狀況，會計師事務所今年都已自動減核數費、審計費達三成至四成，加上該些假會計師的影響，認為情況雪上加霜。

梁繼昌回覆《香港01》查詢時表示，他在2013年已提私人草案修訂《專業會計師條例》，2018年亦以私人草案再修訂該條例，以禁止非專業會計師用類似專業會計師的名字。然而第二次修訂則因政治形勢等因素，未能在立法會通過。梁稱，會繼續再以私人條例草案提出修訂該條例，兩周前亦曾去信警方，就有關中介公司用類似專業會計師的名，要求跟進執法，故有關會計團體指他對假會計師問題縱容不理，並非事實。