阿里再破頂高見303元　恒指升幅擴大至238點｜持續更新

美國股市高收，道指升113點，重上28308點，納指更終止連續5日跌勢。隨著亞太區股市早段上揚，相信今日港股可有較佳表現。至於今早宣布裁減8,500個職位的國泰（0293），會成為今日市場焦點。
【09:53】國泰宣布裁減職位計劃 股價彈升4.7%
國泰（0293）宣布裁減8,500個職位，預料每月可以節省5億元，今早曾高見6.1元，最新報5.99元，升4.7%。
【09:48】恒指升幅擴大至逾200點
恒指升幅擴大至238點，最新報24808點，國指最新報10061點，升72點，恒生科指最新報7711點，升67點。
阿里（9988）再創新高，報303元，升1.2%。
【09:45】美聯工商舖復牌彈逾4%
美聯（1200）宣布將持有的美聯工商舖（0459）股份，以實物分派方式派送予股東。美聯工商舖今早復牌，曾高見0.105元，最新報0.1元，升4.2%；美聯則跌1.3%，最新報0.76元。
【09:33】亞股早段走勢平淡
亞太區股市早段走勢平平，日股升33點，報23598點，澳洲ASX 200指數最新報6183點，跌不足1點，台灣加權指數最新報12926點，升64點，南韓KOSPI指數最新報2364點，升6點。
【09:30】內地股市紛紛高開
內地股市高開，上證報3332點，高開4點，深成報13613點，高開9點，滬深300高開8點，報4801點，創業板高開6點，報2764點。
【09:25】恒指高開126點
港股隨外圍股市高開，報24695點，升126點，國指最新報10034點，高開45點，恒生科指最新報7707點，高開62點。
今早宣布裁減8,500個職位的國泰（0293），最新報5.72元，平開。
科技股方面，阿里（9988）高開0.2%，最新報300元，騰訊（0700）最新報568.5元，高開0.7%，小米（1810）高開0.7%，最新報22.35元，美團（3690）最新報264元，高開1.2%。
阿里旗下螞蟻招股在即，港交所（0388）高開0.3%，最新報368元。