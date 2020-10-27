橋水創始人達利奧︰人民幣未來終將取代美元

美國橋水投資公司創始人、聯席首席投資官兼聯席董事長達利奧（Ray Dalio）表示，人民幣未來取代美元，人民幣國際化正當時。

人民幣取代美元說法由來已久，美元霸權地位遭到挑戰。（Reuters）

據外媒報道，達利奧認為，雖然當前美國和美元仍然非常強勢，因為世界上大多數人都用美國印製的鈔票來購買商品，美國依然控制著清算體系。但是，從長遠來看，受制於這一弱點的人們終將找到替代風險的方法，從而削減其影響力。

他表示，未來美元將逐漸被人民幣所取代。「我的觀點源自對近500年來的儲備貨幣帝國的研究，首先是荷蘭帝國和荷蘭盾被大英帝國和英鎊所取代，之後又被美帝國和美元取代，這二者又將逐漸被中國和人民幣取代。」

達利奧表示，目前是中國對人民幣進行國際化並發展金融中心的行動良機，隨著中國資本市場的開放，鑑於投資中國的強大基本面，中國將會獲得有利的資金流。

最後，他提到，美國現在出現巨大的財富和政治鴻溝。當前美國頂部0.1％人口的財富，與底部90％人口的財富總和幾乎相等。收入最高的40％人群對子女的教育花費大約是收入最低的60％人群的5倍。因此，相對富裕的人比相對貧窮的人享有更多的機會。