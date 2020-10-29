新冠肺炎｜研究顯示與中國脫鈎無助緩解企業風險

中美關係升溫，促使不少國家或地區企業計劃將生產線離開中國，可是有研究卻顯示，與中國脫鈎無助企業紓緩風險。

由中文大學聯同美國喬治華盛頓與芝加哥大學的學者聯合進行研究，採討供應鏈活動如何在新冠疫情的不同階段，反映於信貸風險之中。

研究作者之一﹑中大商學院決策科學與企業經濟學乎助理教授吳清指出，通過探討疫情的兩個階段，即當中國處於經濟停頓期及重啟經濟時，供應鏈的中斷與恢復，對美國企業的信貸風險產生重大影響。

經濟停頓導致供應鏈中斷，因而令信貸風險增加，經濟重啟令供應鏈活動恢復，推動信貸風險降低。當經濟中斷時，信貸違約掉期（CDS）利差上升6至7%；當經濟重啟令供應鏈活動恢復時，信貸風險改善16至29%。

研究結果亦顯示，中國供應鏈活動恢復對改善信貸風險相當顯著，超出疫情在中國蔓延時令供應鏈中斷時的負面影響。

上游行業受中國需求減少影響較低

研究並發展當中國供應鏈活動恢復時，與家庭需求密切相關的行業，如電子產品及消費品，並未像其他行業般受惠，與美國家庭需求低迷，因此中國供應鏈活動恢復，亦未能降低有關行業的信貸風險。供應鏈活動的中斷及恢復，更直接影響到石油及天然氣，以及製造業等行業。

可是擁有中國客戶的美國企業，則另有一番景象，隨著中國經濟重新開放，中國家庭需求增加，對服務中國客戶的美國企業，消費品行業信貸違約掉期利差大幅降低。

研究員又發現，在疫情蔓延期間，擁有豐厚現金及更多增長機會的投資級企業，受供應鏈中斷影響較小。同時高槓桿比率的企業則更易受到供應鏈中斷影響，可是待活動恢復時，相關企業亦最受惠。此外研究亦發現，上游行業受中國需求減少的影響較低，因較容易物色到替代市場。