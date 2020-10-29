物管局批逾11億元「物管支援計劃」資助　惠及16萬名前線物管員工

物業管理業監管局（監管局）今天（29日）公佈，截至昨日「防疫抗疫基金」下的「物業管理業界抗疫支援計劃」的審批資助已超過港幣11億元。

監管局主席謝偉銓表示，監管局已批出超過11億元資助，惠及近4萬幢樓宇及逾16萬名前線物管員工。又補充：「『物管支援計劃』自今年3月推出以來，申請獲批資助的金額已超出政府最初預計的10億元，反映業界於疫情下對資助的需求殷切。監管局一直採取『宜鬆不宜緊』、『宜快不宜慢』及『宜簡不宜繁』的方針執行審批工作，為合資格樓宇及相關前線員工提供財政支援。

監管局已大致完成所有審批及發放資助工作，並已開展後續跟進工作，包括進行隨機覆核及審查，以確保獲審批的資助能妥善發放予前線物管員工。監管局藉此機會提醒獲批資助的申請人，須盡快填寫「發放津貼報告」表格，以記錄實際獲發資助的員工資料並須提交監管局作覆核及審計。

為確保前線員工確實獲取『抗疫辛勞津貼』，監管局將會作出跟進，包括隨機抽選部分受惠樓宇進行實地覆核，審查相關文件紀錄及面見相關受惠前線物管員工。若發現有蓄意或存心虛報資料或隱瞞任何事項情況，或錯誤引導監管局以獲取資助及／或以欺騙手段不誠實地取得任何金錢利益，該申請人可被檢控。