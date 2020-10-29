建行第3季賺682億元人民幣　按年跌4.19%

建設銀行（0939）公布截至今年9月底止第3季業績，歸屬股東淨利潤為682.06億元（人民幣‧下同），按年跌4.19%。

期內利息淨收入為1,382.94億元，按年增加7.1%，手續費及佣金淨收入為334.86億元，按年增加3.7%，惟信用減值按年增加41.4%至499.37億元，拖累利潤下跌。

該行又指出，截至今年9月底的首3季，歸屬股東淨利潤為2,058.32億元，按年跌8.66%。期內利息淨收入為4,047.87億元，按年增6.66%，淨利息及淨利息收益率分別為1.99厘及2.13厘，按年收窄13及14個基點。該行指出與利率市場化穩步推進﹑市場利率低於去年同期，及存款競爭激烈等因素影響。

手續費及佣金淨收入為1,135.07億元，按年增加4.17%，與信用卡﹑電子銀行﹑託管及其他受託業務等產品收入實現較快增長。

首3季信用減值大增近47%

該行亦指出，信用減值損失按年增加46.73%至1,613.15億元，與疫情及貸款規模增加等因素有關。

截至今年9月底，不良貸款為2,555.28億元，較去年底增加430.55億元，不良貸款率為1.53%，上升0.11個百分點，撥備覆蓋率為217.51%，較去年底減少10.18個百分點。

截至今年9月底，一級資本充足率為13.86%，核心一級資本充足率為13.15%。

信行第3季少賺逾8%

此外中信銀行（0998）截至今年9月底止第3季歸屬股東淨利潤為113.77億元，按年跌8.58%，扣除非經常性損益後淨利潤為113.22億，按年跌8.92%。今年首3季歸屬股東淨利潤為369.18億元，按年跌9.41%；扣除非經常性損益後淨利潤為368.82億元，按年跌9.43%。