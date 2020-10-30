內銀業績｜中國銀行首9月純利按年跌8.7%　資產減值損失飆六成

中國銀行（3988）公布第3季度業績，季內，該行股東應享稅後利潤447.94億元人民幣，按年跌1.62%，首9月股東應享稅後利潤1,457.11億元人民幣，按年跌8.69%。

首9月資產減值損失969.03億元人民幣，按年多59.3%。不良貸款總額2,114.27億元人民幣，不良貸款率1.48%，比上年末上升0.11個百分點，不良貸款撥備覆蓋率177.46%，比上年末下降5.4個百分點。

單計第3季，淨利息收入1,006.1億元人民幣，按年增4.7%，手續費及佣金收支淨額217.32億元人民幣，按年增3.2%。集團首9月實現淨利息收入2,975.05億元人民幣，同比增加196.85億元人民幣，增長7.09%。淨息差1.81%。

今年首3季度，平均總資產回報率（ROA）0.88%，淨資產收益率（ROE）10.64%。核心一級資本充足率為10.87%，一級資本充足率為12.64%。

中銀香港淨息差按季縮22個基點至1.17%

子公司中銀香港（2388）第3季度業績，提取減值準備前的經營溢利101.68億港元，按季多2.3%。然而今年首9個月，提取減值準備前的經營溢利則按年跌3.9%，至313.22億港元。

中銀香港第3季度提取減值準備前的經營溢利101.68億港元。（資料圖片）

今年首9個月，中銀香港集團提取減值準備前之淨經營收入按年減少3%至429.37億港元。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為280.27億港元，按年下降12.9%，主要由於淨息差收窄，部分跌幅被平均生息資產增長所抵銷；計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差按年收窄32個基點至1.38%，主要由於市場利率下降，存、貸款市場競爭激烈，以及貸款重訂價期檔較存款短，令貸存利差收窄。

中銀香港指，今年首9月淨服務費及佣金收入按年減少2.4%至82.41億港元，受新冠肺炎疫情及經濟下行影響，零售、旅遊及貿易等行業受到衝擊，信用卡業務、買賣貨幣及匯票的佣金收入減少，保險、貸款及基金分銷佣金收入亦下降。

首9月經營支出按年減少0.5%，其中人事費用增長，主要反映年度調薪，以及員工津貼和福利支出增加。折舊亦有增加，主要是資訊科技基礎設施折舊支出上升。其他經營支出下降。成本收入比率為27.05%，成本效益持續處於本地銀行業較優水平。

首9月，減值準備淨撥備為港幣19.34億港元，客戶貸款的信貸成本為0.16%，較去年全年增0.02個百分點，主要受新冠肺炎疫情影響，宏觀經濟展望不確定性增加，審慎更新預期信用損失模型參數，引致減值準備撥備有所增加。

季內，淨息差按季收窄22個基點至1.17%。淨服務費及佣金收入較上季度增加9.4%，證券經紀、貸款、基金分銷、信託及託管服務和匯票的佣金收入增加，保險、信用卡業務、買賣貨幣及繳款服務的佣金收入則按季下跌。此外，出售若干債務證券投資錄得較高淨收益。經營支出按季上升2.8%。

季內，減值準備淨撥備為5.68億港元，較第二季度減少，主要由於第三季度的預期信用損失模型參數較第二季度相對穩定，以及貸款增長較為溫和，導致減值準備撥備有所下降；然而，季內減值準備淨撥備按年多42.4%。