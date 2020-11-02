9月零售總額按年下跌12.9%　不及預期　藥物及化妝品銷售挫45.5%

政府公布9月本港零售業總銷貨價值的臨時估計為261億元，按年下跌12.9%，表現不及預期。2020年8月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2019年同月下跌13.1%。與2019年同期比較，2020首九個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌28.7%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2020年9月與2019年9月比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌11.1%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值下跌25.7%；電器及其他未分類耐用消費品下跌38.7%；服裝下跌20.6%；藥物及化妝品下跌45.5%；燃料下跌4.6%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌16.2%；中藥下跌4.6%；以及眼鏡店下跌26.9%。

另一方面，2020年9月與2019年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升3.8%。其次為百貨公司貨品銷貨價值上升5.5%；其他未分類消費品上升16.7%；汽車及汽車零件上升17.1%；傢具及固定裝置上升8.4%；以及書報、文具及禮品上升6.1%。

政府發言人表示，9月零售銷售的按年跌幅仍然顯著。然而，考慮到當月的比較基數未如8月般低，零售業表現隨着本地第三波疫情減退實際上已較8月時有所改善。

展望未來，發言人進一步指出由於訪港旅遊業難以迅速反彈，勞工市場仍然受壓，零售業的經營環境在短期內仍會充滿挑戰。不過，隨着本地疫情維持穩定，以及社交距離措施近期有所放寬，本地消費情緒可望進一步好轉。政府會密切留意相關發展。