信銀國際廖群料內地經濟明年報復式增長8.7%

中信銀行國際首席經濟師廖群預料，中國第4季經濟增長達5.9%，恢復疫情前增速，全年增長達2.2%，是少數錄全年增長的主要經濟體，又預期明年將報復式增長8.7%。

早前人民銀行取消遠期售匯業務的外匯風險準備金率，以及外管局取消人民幣中間價逆周期因子。對於人民幣走勢，廖群指出，中央不希望人民幣有太大波動；又指出若美國民主黨總統候選人拜登當選，美匯指數將反彈，年底人民幣或略為貶值，兌一美元回落至6.77水平。

該行認為，在基準情景下，4季度內地抗疫措施進一步放寬，同時宏觀經濟政策保持寬鬆，力度視乎經濟復甦的速度，面向中小微企和低收入人士的救助措施會更定向化。同時預料貨幣政策下調存款準備金率一次，通過公開市場操作引導市場利率下行。財政政策會側重加快基礎設施投資，並將啟動一些領域的新基建。

香港經濟方面，廖群料第4季經濟續收縮，按年收縮2.4%，比第3季度減少1個百分點，主要風險包括疫情於冬天再度爆發、美國制裁的傷害性超出預期、中美脫鈎急劇加速，以及新一輪全球經濟及金融危機爆發等。他又提到，如中港兩地年底前落實有限度通關，對港經濟有重要刺激重要，明年港經濟增長或達3至4%。