英媒：螞蟻上市遭被剎停　是否告別資本市場？

螞蟻集團實際控制人馬雲被中證監、人民銀行、銀保監會、國家外匯局等四大部門四大約談後，螞蟻集團A+H股上市也隨即被暫停。這到底是意味著螞蟻只需要更改上市材料重走首次公開招股（IPO）流程，還是會就此徹底吿別中國資本市場？

螞蟻集團上市被叫停，在中國資本市場引發軒然大波。（AP）

《路透》報道，在緊急叫停螞蟻上市的背後，難道僅僅只是在10月24日的外灘金融峰會上，阿里巴巴創始人馬雲在公開場合將巴塞爾協議稱作「老年人俱樂部」、中國銀行業注重擔保是「當鋪思想」招致的後果嗎？答案似乎並不在此。

「原來以為只是要補些材料，但現在看起來不是這麼簡單了，這事太大了，世界第一IPO說停就停，這觸及到螞蟻未來經營生態問題。」北京一位投行高層稱，雖然IPO已是註冊制，理論上只要企業達到條件申報材料，監管層核准就好，但實際上類金融類公司和房地產公司是不允許IPO的，包括像恒大那麼大的房地產企業。

他指出，由於螞蟻集團的經營業務有類金融類公司性質，所以才由此前的金融公司改成科技公司，而且在其IPO的過程中，國字頭的金融保險等機構都是猛力支持，這從螞蟻火爆的認購名單可略見一斑。「只是現在一切可能都變了，已經不是簡單上市的問題了。」

螞蟻集團A+H股本計劃於11月5日上交所和香港同時上市。螞蟻集團A/H兩地上市料將籌措逾344億美元資金，籌資規模打破去年12月上市的沙特阿美的294億美元的世界紀錄。

不過短短數日，頭戴全球最大IPO「桂冠」的螞蟻集團光芒極速黯淡。中國金融監管層不僅從輿論上對螞蟻掀起合圍態勢，最新落地的監管措施也正中靶心——大幅提高互聯網小貸監管要求。

業內人士指出，互聯網小貸新規令小貸牌照價值不再，螞蟻雖然可以將業務轉向已持有的消費金融牌照，但也會受到更嚴格的監管約束，2萬億元人民幣市值或需重估。

在投行人士看來，緊急剎車顯然與目前整體的經營大環境有關。在中國強調發展實體經濟和金融社會安全的大背景下，體量龐大的螞蟻一旦上市，必將會成為一個大而不能倒的類金融企業。

尤其目前的營利模式主要依付在阿里集團，無論是其所標榜的大數據和技術創新，無不是依靠着阿里集團，而其被津津樂道的花唄、借唄在提供便捷信用的同時，也因主要針對涉世不深經濟能力有限的年輕人，而被視為會埋下金融危機的種子。