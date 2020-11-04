螞蟻暫緩上市　折射中國金融政策思維

史上凍資最大的IPO螞蟻金服繼周一（2日）被中國政府四部委約談之後，周二（3日）晚突公布暫緩上市，以滿足監管機構的需要。螞蟻上市「臨門撻Q」，大出外界預期，更影響到一眾廣大認購新股的投資者。不少人猜測螞蟻暫緩上市是因為其實際控制人馬雲在10月24日上海外灘金融峰會上，與國家副主席王岐山的發言有衝突而「得罪」了政府。然而，考慮到中國政府向來對金融機構的理念，螞蟻遭叫停應該是有跡可尋。

馬雲被約談引致螞蟻金服暫緩上市，與馬雲10月24日的發言有多大的直接關係，說到底外界都只能純粹猜度。與其斷言馬雲得罪了王岐山，倒不如將這理解是兩人各申己見。馬雲是商人，目的是賺錢，他提倡「去監督化」或「去規則化」（de-regulation）希望當局減少對其可能業務的監管和制約，是為自己的業務著想。相反，王岐山強調要對金融作出監管，防止出現系統性風險則代表了中國政府對於金融的理解。

2020年11月3日，螞蟻集團被叫停上市計劃。這一事件引起廣泛關注。（AP）

金融為了服務實體經濟

從過去不難看出，中國政府對於金融業務的風險一直存在極大戒心。尤其是2008年美國爆發金融海嘯後，中國政府更是不忘前事之鑑，對金融管理往往是如履薄冰。而且，中國亦曾推行財政寬鬆政策，不無金融系統性風險，因此得不斷強化金融監管。其中，新型態的金融服務突破了傳統金融服務的概念，初時欠缺監管，一方面令這些行業得以「本小利大」急速發展，但也造成了金融風險。數年前，中央政府對網上小微貸款平台收緊監管，引致了這種盛極一時的次金融模式息微，正是政府開始對症下藥。螞蟻金服也是新科技金融服務，中央對其萬加小心，無疑是為了防止金融風險。

如果對於互聯網金融不加監管和約束，螞蟻科技標榜的金融為實體服務、為小微企業服務，滑向變相高利貸和金融投機，重演中國互聯網金融（P2P）暴雷的危機或許只是時間問題。（視覺中國）

另一方面，中國也從金融海嘯一事中意識到西方金融體系「尾大不掉」的問題，若然經濟成果與利潤只集中於金融行業，長遠而言對實體經濟會造成巨大傷害。故此中國一直提倡普惠金融，簡單而言就是「金融是為了服務實體經濟」。金融業的目的並不能「殘民以自肥」，而是做好其「輔助」的角色幫助經濟發展。在同樣的邏輯下，一旦碰到經濟困難，金融業便是第一個應該「讓利」幫助實體經濟恢復的行業。去年貿易戰深化時，中國面對經濟困境時便推行對中小企業「精準投入」，著令銀行以相對比較低的利率向中小企業貸款。換作在西方銀行，在經濟困難時一般不願向高風險的中小企業貸款，又或是得以很高的利率貸款。中國要求金融體系向中小企業貸款，增加了它們壞帳的風險，變相是影響了它們的盈利。因此也可以說，中國政府本來就對於金融業務有很嚴格的高求，故此與馬雲發生立場上的矛盾其實並不奇怪。

螞蟻被針對了？

既知如此，那可否說螞蟻這類企業就是被中國政府所針對呢？其實也不能這樣理解。中國政府當然不是存心要「弄死」螞蟻，或是故意找其麻煩，而是出於實際的監管需要。而從另一種角度而言，螞蟻經過這次約談之後，也不等於沒有前景。螞蟻被四部委聯合約談，包括了央行、銀保監、中證監、外匯管理局，當中除了中證監是與上市具體操作有關之外，其餘都是金融業的監管機構。經過這個約談，可以說螞蟻已被完全定義為「金融機構」，也意味着與其相似的金融科技業務將被政府定調為「金融」而非「科技」領域。

這對螞蟻而言，是多了金融上的監管，這將很可能提高其本金要求，減低其盈利能力，但這也未必全然是壞事。因為相關行業定調為「金融」時，意味其他競爭者想加入此業務的難度將大大增加，對於欠缺人氣的新興企業而言是很難為之，也變相一定程度地保護了螞蟻在業務內的「壟斷」能力，可說是有得也有失。

因為，要理解螞蟻暫緩上市，必須從中國整個金融服務行業入手，而非單從個別事件。