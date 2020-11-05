美大選掀爭議　若拜登入主白宮　黃敏碩料利好呢類股份｜足本重溫

受「新冠疫情」影響，今屆美國總統大選當中，郵寄選票和提前投票數量大增，總統特朗普質疑郵寄選票或助長舞弊。截至香港時間今日（5 日）上午11時，總統特朗普與民主黨後選人拜登仍然「未夠票」，拜登暫時取得264張選舉人票，差6張選舉人票就當選；而特朗普目前有214張選舉人票。但特朗普競選陣營發表聲明，計劃在10多個縣提出訴訟，並入稟法院要求停止點票。

一旦大選中任何一方拒絕承認選舉結果，或沒有一名總統候選人能取得270張選舉人票，將可能造成巨大爭議。但市場似乎「未驚過」，隔晚道指一度升逾800點，其後升幅收窄，收市報27847點，上升367點，升幅1.3%。港股亦跟隨外圍炒上，恒指早段急升近700點，科技股造好，美團（3690）、京東（9618）創新高。《香港01》將於今日（5日）上午11時，與寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩，拆解後市是否毫無隱憂。

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黃敏碩於節目中表示，若果美國大選爭議持續，投資者要小心部署。他指出，近日市場投資情緒比較亢奮、樂觀，相信美國大選並非主要的關注重點，「至少唔係持有現金，而係換馬不同嘅股份。」加上內地疫情可控，亦有資金流入亞洲股市，如港股及Ａ股避險。

至於若果最終由拜登入主白宮，他估計，部分環保、新能源行業類股份受惠，「內地亦好著重新能源」；加上市場一般相信，美國對華態度持續強硬，但拜登的手法或有助緩和兩國之間的衝突，可能對內地高科技產業，如晶片業發展有幫助。

另外，黃敏碩亦於節目中，分析科技股的走勢，以及阿里（9988）業績前，散戶應如何部署。↓↓↓足本重溫↓↓↓

黃敏碩於節目中，分析大市走勢。（受訪者提供）

美國總統大選進入倒數階段，《香港01》將與六位重量級嘉賓，於節目「財經加零一」特備節目「選戰前後」當中，分析美國大選對經濟、政府及股市的影響。屆時香港01 APP、財策薈facebook專頁，以及財策薈youtube channel將會播出。