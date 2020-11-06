螞蟻上市｜人行副行長﹕暫緩上市基於維護金融消費者利益

中國螞蟻集團上市一波三折凸顯金融創新與金融監管之間的矛盾。中國央行副行長則稱將「依法依規開展金融監管」。

螞蟻集團暫停上市在資本市場引發諸多猜測。（AP）

《路透》報道，人民銀行副行長劉國強表示，下一步央行將按照規範發展與鼓勵創新並重的思路，繼續依法依規開展金融監管工作，引導金融創新回歸服務實體經濟的本源，堅守不發生系統性金融風險的底線，使金融與實體經濟良性循環、健康發展。

「總之我說的關鍵詞就是『依法依規』，『依法依規』這四個字既適用於所有的被監管機構，也適用於所有的監管部門，」他在國新辦吹風會上回答路透提問時稱。

他指出螞蟻集團暫緩上市的決定，是基於切實維護金融消費者和投資者利益的綜合考慮，基於維護資本市場長期穩定健康發展、依法依規做出的決定。

10月31日中國國務院金融委專題會議指出，當前金融科技與金融創新快速發展，必須處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係。既要鼓勵創新、弘揚企業家精神，也要加強監管，依法將金融活動全面納入監管，有效防範風險。監管部門要認真做好工作，對同類業務、同類主體一視同仁。要監督市場主體依法合規經營，遵守監管規則。

同時出席發佈會的銀保監會副主席梁濤也表示，任何上市企業都要遵循相關的法律法規要求，下一步銀保監會將堅持市場化、法治化、國際化原則，尊重國際共識和規則，對同類業務同類主體一視同仁，與其它監管部門一道對市場主體依法合規經營進行監督，更好地支持實體經濟發展。

「同時螞蟻集團作為大型民營企業，也希望大家依法合規地一起保持和開展合作業務，」他稱。