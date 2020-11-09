美國大選｜拜登宣布勝選　港股破兩萬六創4個月高　溫傑拆解後市

美國民主黨拜登宣布勝出總統大選，當地多間媒體亦爭相替其宣布勝選消息。不過，拜登的對手、尋求連任的現任美國總統特朗普，並不認同選舉結果，並指控民主黨以欺詐手段贏得選舉，意味今次訴諸法律挑戰選舉結果的機會增加。

拜登宣布勝選後，加州奧克蘭的拜登支持者到街上慶祝。（Noah Berger／美聯社）

事實上，隨著上周拜登的選情佔優，美股已連升多日，由低位短線抽高2,000點，無視了選舉爭議帶來的不確定性。港股亦不遑多讓，今日高開見26170點，創近4個月新高。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，拜登勝選有助市場情緒轉趨樂觀，包括預期紓困措施推出，以及對華政策放寬，而共和黨繼續控制參議院，相信重新提高稅率的機會不大，故此有利市場造好。

拜登傾向新能源發展，光伏、新能源「拜登概念股」，在過去一段時間已錄得一定升幅。（AP）

應候大市回調 牛熊線上有支持

港股方面，溫傑認為恒指由24000點水平抽升至現水平，「升得急」，料本周中後期有可能出現短線回吐，支持位位於250天「牛熊線」之上，大約25500點。

提到「拜登概念股」，溫傑指出光伏、新能源等板塊，已經在過去3個月累積不少升幅，不宜高追。他建議，若睇好這些「拜登概念股」或「五中全會概念」，並認為基本因素優質，應候大市出現回調整固時，才入場吸納，另他亦看好新經濟股持續造好。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，是次美國大選未必會出現2000年布殊與戈爾的選舉爭議。

溫傑提醒投資者，雖然拜登宣布勝出美國總統大選，但實際上或要12月至明年1月才能夠確實當選結果，而現任總統特朗普有機會就選舉提出上訴。不過，溫傑認為是次選舉預測結果中，不論總票數及選舉人票均由拜登領先不少，而特朗普的親信與共和黨高層已經跟特朗普討論敗選問題，故此不一定出現2000年布殊與戈爾的選舉爭議。

即使美國大選仍有甚麼變數，單憑這單一因素，溫傑相信最多使恒生指數下挫至25000點水平。