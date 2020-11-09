人民幣強勢　在岸與離岸價俱觸及6.57　創逾2年新高

人民幣中間價，最新報6.6123兌一美元，較上日高167點子，升至逾兩年新高。

人民幣兌美元即期大漲逾500點觸及6.57元關口，隨後升幅收窄，創下28個月以來新高；離岸人民幣亦大漲逾200點，一度升破6.57元關口，亦為2018年6月以來首次。市場預期，拜登（Joe Biden）當選美國總統短期有利於中美關係緩和，對人民幣構成支撐。

人民幣兌美元中間價今日報6.6123，較上日增加167點子。（路透社）

據《第一財經》報道，過去一周美元指數先揚後抑。而對於美元匯率的走勢，市場意見並非一致，但多數認為「弱美元」行情已經啟動。

瑞銀財富管理認為，美元在中期內可能走弱。美國的債務規模可能成為市場關注焦點，而且美元相較於其他主要貨幣也不再具有息差優勢。

美元匯率下跌，也直接助推人民幣匯率持續上漲。今早早段，離岸人民幣對美元匯率拉昇逼近6.57關口，續創2018年6月以來新高。

浙商證券首席經濟學家李超認為，經歷疫情中國經濟率先復甦，中國基本面相對全球佔優；中國貨幣政策迴歸正常化，5月以來邊際收緊短端流動性，市場利率上行，中美利差走闊，這些因素都支撐了人民幣匯率升值。

中國首席經濟學家論壇理事長連平認為人民幣將在波動中趨向升值，但雙向波動的彈性會更大。在未來一段時間，人民幣的國際化和中國金融市場的進一步開放，將有助於推動人民幣在未來進一步升值。