新冠疫苗露曙光　舊經濟抬頭？　郭思治：可先沽部分新經濟股套現

輝瑞及德國公司宣布共同開發的新冠疫苗，可預防超過90%的感染，最快於年底問世，刺激美股三大指數齊創推新高。港股方面，恒生指數亦高開457點，開報26474點，不過受科技股拖累，升幅好快收窄，最新升約300點，報26323點。

一眾「舊經濟股」終抬頭，銀行股全線高開，航空股亦反彈，惟科技股跟隨納指下跌。究竟未來恒指走勢如何？科技股是否已失去上升動力？今日（10日）《香港01》，將與香港股票分析師協會副主席郭思治，分析後市走勢。

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香港股票分析師協會副主席郭思治認為，隨著疫苗消息及疫情明朗化帶動，舊經濟股亦開始有回暖跡象。郭思治解釋，若言疫苗有機會成功面世，這意味著大眾的衣、食、住、行亦會漸漸恢覆正常，建議投資者的投資組合亦可以加入一些如收租股、金融股等的傳統舊經濟股，作一個中期投資。

反觀，手上仍然持有新經濟股的投資者，亦不妨可先「食糊」三分一或一半的新經濟股。但郭思治強調，傳統舊經濟股不會如新經濟股般出現急升，故不適合短炒。

他又直言，自己已經在低位買入滙豐（0005）作中期投資，認為滙豐來年重新派息的機會高，或會派息1.5至2元。