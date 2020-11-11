道指收漲262點　科技股失寵　阿里巴巴ADR低逾6%

美國輝瑞公司研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗取得重大進展，市場樂觀情緒上漲。市場正在憧憬著疫苗大面積接種帶來的經濟復甦和數萬億美元財政刺激下的潛在利好刺激。但是，也有觀點認為，這種樂觀情緒裏潛藏著危機。

11月10日，美股收盤漲跌不一。道指收盤上漲262.95點，報29420.92點；納指跌159.93點，報11553.86點；標普500指數跌4.97點，報3545.53點。疫苗研發進展消息提振了消費者信心，推動郵輪、航空及住宿版塊攀升。

「宅經濟股」續瀉，亞馬遜再回吐3.4%，而Zoom繼周一瀉17%後，續挫9%。阿里巴巴美股瀉8.26%，報每股266.54美元，而阿里巴巴ADR折算為258.36港元，較港昨日收市價275.4港元低6.2%。

據報道，CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson說：「輝瑞公司的研究結果當然是好消息，90%的有效性遠遠高於預期。在全球經濟黑暗的一年裏，這是一座非常需要的光明燈塔。」但是，瑞銀財富管理首席投資官Mark Haefele表示，投資者需要對那些2020年落後市場的週期股採取分散投資的策略，同時遠離大型科技股和那些「宅家抗疫」概念股。美股市場下一波行情主要來源於社會更加自由流通，和美國大選後政治不確定性的終結。

面對這一波全球可能很快擺脫疫情大流行的樂觀氣氛，有不少專家警吿說，這支疫苗仍有許多障礙需要清除。

全球新冠疫苗競賽白熱化，多家公司宣布將推出有效疫苗。（路透社）

美債收益率攀升

就債券市場而言，中國媒體《證券時報》11月11日引用中金公司分析報吿認為，預計經濟逐步修復，將推動美國國債收益率曲線上升。但美聯儲（Fed）前瞻指引可能繼續壓制短端利率。因而預計歐美國債收益率曲線上行將集中在長端，尤其是10年期及以上部分，預計2021年末美國10年期國債收益率處於1.5%至1.75%區間。

在輝瑞公司可能推出疫苗消息的刺激之下，美國10年期公債收益率一舉攀升至八個月以來的最高紀錄，一度漲至0.973%，漲幅高達12.84%。具體來看，美國國債2年、5年、10年、30年期收益率分別上行1BP、8BPs、13BPs、13BPs至0.17%、0.44%、0.96%、1.73%。（10-2）年期限利差拓寬12BPs至79BPs；（10年-3個月）期限利差拓寬12BPs至85BPs。

在亞洲交易時段11月10日晚間，美債10年期收益率仍然保持在0.945%附近，維持在8個月高點附近。這意味著，市場的樂觀情緒使得避險資產美債再次遭到了大量拋售。而（10-2）年期限利差觸及2018年2月以來的最闊水準。

值得關注的是，美聯儲11月9日發佈的半年度金融穩定報吿稱，迄今為止大部分資產保持了強勁水準，因為投資者需求上升，而且美國政府採取了支持金融體系的幹預措施。但美聯儲在這份報吿中指出，不確定性仍然很高，如果事實證明經濟復甦前景不那麼樂觀，或者遏制疫情的進展令人失望，投資者的風險情緒就可能迅速發生轉變。經濟的某些部分，例如能源、旅遊和餐飲住宿，特別容易受疫情長時間存在的影響。