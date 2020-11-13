許正宇﹕滬深交易所納入積金局核准證交易所名單　今日刊憲生效

財經事務及庫務局局長許正宇於網誌內宣布，將滬深交易所納入積金局「核准證券交易所」名單，今日刊憲，即時生效。修訂將為強積金投資管理人提供更大靈活性。在符合相關監管規例及基金產品設計框架情況下，可增加投資在內地交易所掛牌的股票，令強積金資產有更多元的投資機遇。

許正宇指出，在目前世界的大變局下，中國推動形成以國內大循環為主體﹑國內國際雙循環相互促進的新發展格局，又指出新發展格局並非是執閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環。內地資本市場因此不斷提高開放水平，以更好地滿足境外投資者需求。

許正宇指出，今年6月，人民銀行及國家外匯管理局正式取消了QFII及RQFII的投資額度限制。多個部委亦於9月聯合發佈了適用於QFII及RQFII的境內證券期貨投資管理辦法，從降低准入門檻、穩步有序擴大投資範圍及加強持續監管三方面作出制度及監管優化，加快推進資本市場高水平雙向開放。

隨著內地資本市場不斷改革發展和開放，財庫局與監管機構一直審視和檢討與此相關的監管規例。其中，香港的強積金計劃目前已有一定程度投資於內地的A股（截至2020年9月30日佔強積金總資產1.12%，約110多億港元），但由於內地交易所未納入積金局的「核准證券交易所」名單，因此與其相關的投資以及其他證券累算不能多於基金淨資產值的10%。

他指出早前與業界交流，聽到意見認為A股國際化程度不斷提升，應被納入「核准證券交易所」的名單。在與積金局協調及作出研究後，將上海及深圳交易所納入積金局「核准證券交易所」名單的條件已經成熟，相關修訂亦已於今日刊憲（https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202446/cgn202024466508.pdf），即時生效。修訂將為強積金投資管理人提供更大的靈活性，在符合相關監管規例及基金產品設計的框架情況下，可增加投資在內地交易所掛牌的股票，令強積金資產有更多元的投資機遇。

港資本市場與雙循環相互促進新格局

展望未來，在國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，內地資本市場開放的路相信會愈走愈寬，而香港作為採用國際市場監管及營運標準的「連接人」角色也會愈來愈重。早前他隨行政長官林鄭月娥訪京會見部委時亦有談及相關發展，林鄭月娥亦已表示希望在本月底發表的《施政報告》裏能夠向香港社會各界作進一步闡述。

許正宇認為內地與香港資本市場的共同發展很好地體現了雙循環相互促進的新發展格局。以上市融資為例，內地企業可以根據對不同資金源頭的融資需要，動態地選擇在不同交易所，甚至在多於一個交易所同時上市。三地市場（上海、深圳及香港）亦可以良性互動，共生共榮以國內國際雙循環的形式發揮最大協同效應。