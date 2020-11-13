特朗普禁投資解放軍31家企業　中移動上榜　美資行佔數百億市值！

美國總統特朗普11月12日簽署行政命令，禁止美國向與解放軍擁有或控制的中國企業進行任何投資。

白宮聲明指出，中國利用美國資本進行資源開發，以實現其軍事，情報和其他安全機構的發展和現代化，讓中國直接威脅美國本土和海外美國部隊。白宮更指，中國軍方透過私人經濟以發展其軍事、情報，以及安全設備，但這些私營和民用的企業正正是直接支持中國軍方，協助其發展和現代化。

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國向與解放軍擁有或控制的中國企業進行任何投資。（Reuters）

To protect the United States homeland and the American people, I hereby declare a national emergency with respect to this threat.

特朗普政府因此認為，有關行為對美國的國家安全、外交及經濟構成威脅，所以決定採取行動保障美國國土及民眾。

行政命令將在美東時間明年1月11日生效，禁止美國公司與個人擁有或透過基金投資解放軍擁有或控制的企業股份。至於已持有這些公司股份的美國投資者，須於明年11月11日前完全撤資。

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美國國防部早前已將31家內地企業列入解放軍擁有或控制名單，當中包括：中國航空工業、中國航天科技、中國航天科工、中國電子科技、中國兵器裝備、中國船舶重工、中國船舶、中國兵器工業、海康威視、華為集團、浪潮集團、中國航空發動機、中國鐵建、中國中車、南京熊貓電子、中科曙光、中國移動、中國廣核、中國核工業、中國電信、中國交通建設、中國運載火箭技術研究院、中國東方紅衛星、中國聯合網絡通信、中國電子信息產業、中國化學工程、中國化工、中國中化、中國建築、中國三峽國際、中國核建。

三大電信股上榜 美資持股不輕

今次被美國點名的名單中，港人較為熟悉的中移動（941）、中電信（728）、中聯通（762），其母公司均榜上有名。

根據最新資料披露，中移動的美資機構投資者持貨量有一定佔重，其中貝萊德（BlackRock）持股0.97%；領航（Vanguard）持股0.96%；Dimensional Fund持股0.41%、道富銀行（State Street）及FIL各持股0.4%；Thornburg Investment及加州退休金亦分別持股0.31%及0.23%。

按此推算，美資機構投資者合共持有中移動逾7.5億股，價值逾370億元，相當於市值的3.65%。至於中電信及中聯通的美資投資者亦為數不少，其中花旗集團更是中國電信H股的大股東，持股達16.28億股或11.73%，涉及約40億元市值。

花旗集團更是中國電信的H股大股東，持股達16.28億股。（資料圖片）

藺常念：大量資金撤出電信股 不宜撈底

智易東方證券行政總裁藺常念稱，三大電信股今次榜上有名，事實上不少指數基金如MSCI、富時等，又或者是一些被動型ETF，均有追蹤相關股份。他補充，事實上特朗普政府早前已下令美國的公務員退休基金不可投資中國公司，是次限制美資買入一系列公司，相信會大量資金需要撤走，電信股暫且不宜撈底。

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩則指，中資企業處境被動，除了名單上的上市企業，部分被視為有中央政府背景的行業和企業，例如5G及芯片股亦有可能受牽連。他指出，中興（0763）今日表現亦相對較弱，相信日後要繼續面臨外來因素及行業競爭因素。

不過，根據富瑞最新的研究報告，該行認為美國的禁令存在灰色地帶，因為禁令並非直接施加在上市公司身上，有可能影響市場對相關股票的需求，但不會影響公司的基本面。另外，由於美國總統特朗普未知能否連任成功，若然最終由拜登當選，將視乎拜登的對華政策，會否有機會推翻特朗普簽署的行政命令。