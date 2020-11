特朗普禁投資解放軍31家企業　中移動上榜　美資行佔數百億市值！

美國總統特朗普11月12日簽署行政命令,禁止美國向與解放軍擁有或控制的中國企業進行任何投資。

白宮聲明指出,中國利用美國資本進行資源開發,以實現其軍事,情報和其他安全機構的發展和現代化,讓中國直接威脅美國本土和海外美國部隊。白宮更指,中國軍方透過私人經濟以發展其軍事、情報,以及安全設備,但這些私營和民用的企業正正是直接支持中國軍方,協助其發展和現代化。

To protect the United States homeland and the American people, I hereby declare a national emergency with respect to this threat.