和諧汽車再發澄清逐點反駁　對有關指控保留追究權利

繼昨日和諧汽車（3836）發澄清否認沽空機構博力達思研究（Bonitas Research）報告內文的指控，今日午後再發澄清公告，逐點反駁報告中的指控。

有關出讓獨立大售後（IAC）股權款到賬問題，公司披露於2019年以人民幣1.92億元的代價出售IAC股權，並減持股至19.8%。該筆款項在銀行記錄顯示順利妥收，亦有相應付款憑證、銀行對賬單、銀行流水記錄、公司賬部審計中完成了相關審計程序，不存在未收到現金事項。另外，該29%股權的受讓方是獨立第三方，與其他股東不存在任何法律事實關係。

至於，10億餘元人民幣稅項債務的轉讓問題，公司稱，因涉及不同地方徵收機關的計算、繳付方式問題，以及各稅局如何分配徵稅問題，一直未能與各徵稅機關達成一致意見，成為歷史遺留問題。在IAC從和諧汽車分立出來時，為解決上述遺留問題，雙方協商同意將該稅款全部提存轉移給IAC，由IAC負責承擔上述稅款債務，和諧汽車不再負擔該稅務的繳付。

此外，石家莊賓利4S店的收購，是收購獨立第三方公司的資產，故所收購的資產需裝入新的公司，為此要成立新的公司。和諧汽車是外商投資企業，在註冊成立下屬新公司時，需要履行更多的審批程序，審核時間較長。為加快收購的完成，以公司員工的名義成立新公司，及時接收併購資產。此收購架構的安排僅係加快收購工作，是根據律師意見，純屬技術性處理。新公司再由和諧汽車收購，成為下屬全資子公司。

關於所謂FMC的股權轉讓問題，投資FMC實際交割交割價格、交割方式、交割時間都做了明確約定。從2017年和2018年綜合來看，實際交割在價格上並沒有折讓，公司的價值未受任何損失，但是由於會計計量模式的調整，導致產生2017年和2018年的公允價值變動損益的波動。

最後，關於聘用審計師事宜，是應公司不斷發展工作所需，而相關事宜也嚴格按照香港聯合交易所有限公司相關規定辦理的。

和諧汽車重申，Bonitas在其報告中的相關指控是錯誤的、捏造的、毫無事實根據的，予以強烈譴責，並保留就該報告相關事宜採取法律措施及提起訴訟之權利。