瑞聲按季多賺6成　莫祖權﹕公司具自主研發能力　拒訂毛利率指引

瑞聲科技（2018）今日公布第三季業績，董事總經理莫祖權稱，瑞聲科技強調自主設計，由生產模具、自動化裝備等，都具有很高的自主能力，致力提升用戶體驗。他強調，整體毛利率表現可以反映到公司的自主能力，不會硬性就毛利率設下指引。

投資者關係經理謝慧中稱，今年聲學方面，特別是安卓聲學按季有明顯增長，未來小腔體揚聲器的推出，規模化生產有助公司增加產能利用率，降低生產成本。

至於光學方面，同樣受惠產能利用率提升，毛利率從第二季的13.8%，提升至24.6%，而9月的毛利率更達27.8%。配合晶圓級（WLG）玻塑混合鏡頭明年上半年量產出貨，預計光學的銷量有望提升，預期第四季毛利率可達30%，明年更有望提升至40%以上。

謝慧中表示，WLG玻塑混合鏡頭是公司獨有產品，被視為光學升級的路徑，未來會向客戶積極推廣，預計提供更高的性價比。隨著更多客戶採納，整個盈利水平得以提高。至於新聲學模組—小腔體揚聲器亦於明年推出予客戶採購，其標準化設計目標是中低端手機，而瑞聲將繼續向高端手機提供訂製化零件。

瑞聲（2018）公布，公布截至今年9月底止，第三季純利4.3億元（人民幣．下同），按年跌38.1%，按季則增60.7%，每股盈利為0.36元。