美聯儲主席鮑威爾稱經濟在未來幾個月充滿挑戰

美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)主席鮑威爾(Jerome Powell)周四(12日)表示,有效的新冠肺炎(COVID-19)疫苗出現的可能性越來越大,這對未來幾個月的經濟是個好消息,但由於新冠疫情繼續蔓延,短期風險依然存在。

《路透》周五(13日)報道,「這對中期來說當然是好消息,是受歡迎的消息,」鮑威爾在歐洲央行論壇上表示,但「從我們的立場來看,現在就充滿信心地評估這一消息對經濟走勢的影響,尤其是短期影響還為時過早,接下來的幾個月可能充滿挑戰。」

鮑威爾重申了他數月來的觀點,即美聯儲和國會很可能需要採取更多的行動,採取進一步的財政刺激措施。

他說,即使在失業率進一步下降之後,一些工人仍將需要幫助,在已發生變化的經濟狀況下找到工作。他還說,他擔心儘管做了相關的工作,但大流行還是會損害經濟的長期產能。

鮑威爾還表示,美聯儲正在申請加入「央行與監管機構綠色金融網絡」(Network for Greening the Financial System),這是一個關注氣候變化的國際性央行組織。美聯儲是唯一一家沒有加入的主要央行。

「世界各國的央行都在研究這個問題,而我們真正在研究的是,如何把氣候變化風險納入我們所做的一切工作中」,包括貨幣政策、銀行監管和金融穩定,鮑威爾說,「但我們做這項工作,是根據我們被賦予的合法授權。」