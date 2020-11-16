中國經濟│10月份社會消費品零售總額按年增4.3%　遜預期

撰文：宛然
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中國國家統計局網站公佈，10月份社會消費品零售總額38,576億元（人民幣‧下同），按年增長4.3%，差過市場預期的5%，增速比9月加快1個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額34,868億元，增長3.6%。
首10個月，社會消費品零售總額311,901億元，按年下降5.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額281,428億元，下降6%。
中國經濟延續回暖態勢。（新華社）
按經營單位所在地分，10月份，城鎮消費品零售額33,498億元，按年增長4.2%；鄉村消費品零售額5,078億元，增長5.1%。首10個月，城鎮消費品零售額270,341億元，按年下降6%；鄉村消費品零售額41,559億元，下降5.4%。
按消費類型分，10月份，商品零售34,204億元，按年增長4.8%；餐飲收入4,372億元，增長0.8%，9月份為下降2.9%。首10個月，商品零售282,303億元，按年下降4.0%；餐飲收入29,598億元，下降21%。
首十月，全國網上零售額91,275億元，按年增長10.9%，增速比首9個月提高1.2個百分點。其中，實物商品網上零售額75,619億元，增長16.0%，佔社會消費品零售總額的比重為24.2%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長34.3%、5.6%和17.4%。