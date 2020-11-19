德琪醫藥今開暗盤　一手中籤僅20%　專家估升約兩成｜新股IPO

「B仔股」德琪醫藥（6996）今日公布招股結果，下午暗盤開市，明日正式掛牌。

根據配發結果顯示，每手500股，一手中籤率為20%，認購80手、即4萬股才穩中一手。

德琪醫藥公開發售部分合共接獲22.99萬份有效申請，認購約40.81億股，超額認購263.8倍，凍資約737.8億元。由於超額認購達100倍以上，根據回撥機制，香港公開發售股份數目增至7,707.7萬股，佔全球發售的50%。

德琪醫藥一共接獲40張「頂頭槌飛」，一共認購770.8萬股或15416手，獲分8.1萬股或162手。以孖展九成、利率3.98厘計算，7日孖展息達9.7萬元，估計升幅達6%才可回本。

德琪醫藥每手500股，一手中籤率為20%，認購80手、即4萬股才穩中一手。（官方網頁）

獨立股評人聶振邦指，雖然散戶分貨不多，一手中籤率只有20%，不過基石投資者已認購7,700萬股，國際配售獲超額分配2,312.3萬股發售股份。撇除基石投資者持貨，街貨未見歸邊，料暗盤只有15%至20%升幅，即有機會高見22元。

後市方面，聶振邦稱德琪醫藥的旗艦核心藥物selinexor已獲FDA有條件加速批准，當藥物可獲批上市銷售時，相信對其股價有刺激作用，或可高見28至30元。