李克強：中國經濟政策著力點　直面市場主體與基本民生

中共中央政治局常委、國務院總理李克強上周五（20日）主持召開部分地方政府負責人視頻座談會，分析經濟形勢，部署推動經濟社會發展工作。

李克強表示，今年面對巨大挑戰，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，疫情防控取得重大戰略成果，經濟實現恢復性增長。

他又指出，要認知當前國內外的複雜嚴峻形勢和不確定性，實事求是、長短兼顧謀劃下一步發展，保持政策連續性、有效性和可持續性。合理把握政策力度、選擇政策工具。政策着力點要繼續直面市場主體、基本民生，把好鋼用到刀刃上。

此外，着力穩就業、擴內需。就業帶動消費，所以要優先強化就業，創造更多就業崗位。

面對疫情影響，中國經濟尤其是線下服務產業面臨較大沖擊，短時間難以復工。但是，中國政府正在以加速基建投資、發展線上經濟等手段加快經濟恢復。（Reuters）

李克強強調，要堅持改革開放，更大激發市場主體活力和社會創造力。上億市場主體是穩增長、保就業的基礎，深化「放管服」改革，打造市場化、法治化、國際化營商環境。

他又認為，要推動高水平對外開放，繼續做好穩外貿穩外資工作，穩定產業鏈供應鏈。抓住《區域全面經濟夥伴關係協定》（RECP）達成的契機，用好有關規則和便利化舉措，積極拓展國際合作新空間。