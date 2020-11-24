互聯互通傳擴至第二上市、生科股　一文睇清受惠股名單及專家揀股

港府明天（25日）發表《施政報告》，有報道指中央將擴大「互聯互通」涵蓋範圍，南下資金可買賣在港上市的生物科技股及第二上市公司。

《星島日報》報道指，特首林鄭月娥今年10月獲中央安排赴京，會見六個部委，並獲國務院副總理韓正接見。據悉，林鄭月娥向中央爭取多項惠港措施，其中一項惠港金融措施便是容許擴大「互聯互通」涵蓋範圍，包括生物科技股、第二上市股份。

若有關措施落實，意味在港第二上市的公司，以及未有盈利的生物科技股，日後獲納入港股通名單內，可獲北水「寵幸」。

第二上市名單一覽：

+ 4 + 4 + 4

阿里巴巴（9988）、京東（9618）、網易（9999）、寶尊電商（9991）、萬國數據（9698）、華住集團（1179）、新東方（9901）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、中通快遞（2057）

未有盈利生物科技「B仔股」一覽：

歌禮製藥（1672）、東曜藥業（1875）、雲頂新耀（1952）、藥明巨諾（2126）、邁博藥業（2181）、基石藥業（2616）、復宏漢霖（2696）、中國抗體（3681）、康希諾生物（6185）、亞盛醫藥（6855）、永泰生物（6978）、德琪醫藥（6996）、嘉和生物（6998）、再鼎醫藥（9688）、康方生物（9926）、康寧傑瑞製藥（9966）、諾誠健華（9969）、榮昌生物（9995）

對於互聯互通範圍擴至第二上市、生物科技公司，譚朗蔚的首選受惠股是港交所。（高仲明攝）

富昌證券聯席董事譚朗蔚指，目前市場或已在揣測哪一隻股票可獲納入港股通名單之內，不過「B仔股」選擇有限，至少平均市值要達到50億元，市場確實可以「尋寶」作短炒。不過，他認為始終這些「B仔股」以至阿里、京東、中通等第二上市公司，都要視乎當時市場「興唔興」，不保證這些股份因為有望納入港股通而股價有一定升幅。

譚朗蔚重申，從現價看，他不同意看好科技股走勢，早前股市在回吐時，新經濟亦遭拆倉。若要從有機會納入港股通名單的公司之中作選擇，他傾向百勝中國這一類內需消費、餐飲股，始終是近期市場的焦點。另外，他認為最能夠直接受惠的，會是港交所（0388）。

港交所最新回應指，一向不評論市場猜測，稱滬深港通是連接香港和中國內地股票市場的開創性互聯互通機制，港交所一直致力於推動滬深港通的進一步擴容，定期審視滬深港通的運行，並與監管機構和業務夥伴攜手不斷優化完善這一機制。