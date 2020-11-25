內地股市低收　上證失守3400點｜持續更新

疫苗面世的預期升溫，隔晚美股道指首次升穿3萬點，收市報30046點，升454點。標指同創新高，報3635點，升57點。納指升破萬2點，收市報12036點，升156點。Tesla市值突破5,000億美元，收市升逾6%。

【15:08】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3362點，跌40點，深成收市報13656點，跌246點，滬深300收市報4910點，跌63點，創業板收市報2615點，跌59點。

【14:45】亞太區股市走勢個別 日股升台股跌

亞太區股市走勢個別，日股26296點，升131點，澳洲ASX 200指數最新報6683點，升39點，台灣加權指數收市報13738點，跌68點，韓國KOSPI指數最新報2601點，跌16點。

【13:43】美聯系同倒跌

特首林鄭月娥表示，從明日起取消非住宅物業雙倍印花稅，美聯工商舖（0459）曾抽高見0.162元，其後掉頭向下，最新報0.126元，跌3.1%；母公司美聯（1200）同樣倒跌，最新報0.77元，跌11.5%。

【13:34】港股升幅收窄

港股午後明顯收窄，科技股更普遍向下，騰訊（0700）跌1.8%，最新報573.5元，小米（1810）跌4.8%，最新報25.85元，美團（3690）跌3%，最新報294.2元。滙豐（0005）升幅亦收窄，報42.35元，升6.5%。

恒指午後升107點，報26695點，國指跌13點，報10599點，恒生科指最新報7889點，跌217點。

【13:15】午市後恒指升120點地產股造好 美聯工商舖創新高

午市後恒指升120點，現報26709點，或升0.45%。

美聯工商舖（0459）午市後急升至0.162元創1年新高，現報0.14元；恒地（0012）午市後回落，最高見33.15元，創30天高，現報32.65元；九龍倉集團（0004）上揚2.3%現報18.64元，早段最高見19.16元創30天新高。

【12:20】恒指半日升226點 滙控升穿40元大關

恒指半日升226點，午市收報26814點，國指中午收市報10650點，揚37點，恒生科指報79852點，跌121點。半日成交金額為975億元。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）午市收報267.6元，跌0.89%，騰訊（0700）半日報577.5元，跌1.11%，美團（3690）跌1.06%，報300.2元。

汽車股受挫，比亞迪（1211）跌1.9%，半日報196元，吉利（0175）跌1.04%，報23.7元。

銀行股造好，滙控（0005）升穿40大關，午市收報42.45元，或揚6.8%；恒生（0011）收報136元，升2.41%；東亞（0023）升1%，收報16.34元。

【11:14】恒生指數升逾400點

港股升逾400點，重上27000點大關，創9個月新高。恒指現報27027點，升439點或1.65%，成交額821億元。

【11:03】恒生指數升逾300點

恒指最新307點或1.16%，報26895點，27000點大關尚待攻破。

舊經濟股持續反攻，滙控﹙0005﹚大升近7%，報42.5元。

另外，中石化、中海油升逾4%，而中石油亦升3.48%。

施政報告宣讀在即，新世界﹙0017﹚、恒地﹙0012﹚升近5%，新鴻基﹙0016﹚亦升逾3%。

【09:36】恒生指數升逾300點

港股高開後續造好，恒指最新升346點或1.3%，報26934點；國指升96點或0.91%，報26916點；科指升1點，或0.02%，報8109點。大市成交額180億元。

三桶油造好，中石油﹙0857﹚、中石化﹙0386﹚及中海油﹙0857﹚齊升逾2%。

滙控重上40元大關，報40.7元，升2.39%。

另一邊廂，創科﹙0669﹚挫4%，小米﹙1810﹚績後續回吐，挫2.39%

【09:20】恒生指數高開231點

恒生指數高開231點，開報26819點。國指升58點，開報10671點。滙豐（0005）大升3.3%，開報41.05元，是7月以來首越40元關。港銀跟升，恒生（0011）及中銀香港（2388）升約1%。

疫苗面世憧憬，刺激舊經濟股反撲，友邦（1299）、港交所（0388）升1.8%及0.6%。平保（2318）、建行（0939）升1.1%及0.2%。

小米（1810）今早低開2.4%，開報26.5元。小米第三季經調整純利增長18.9%，麥格理將小米評級下調至「落後大盤」，予目標價21.3元。