螞蟻集團│花唄與借唄2個ABS融資項目獲通過　涉200億人幣

今年以來，螞蟻集團旗下花唄、借唄已經在上交所提交了15個ABS高達1,250億元（人民幣‧下同）的融資計劃，多個項目融資已經獲得批准發行。

《界面新聞》周二（24日）報道，作為重要的融資渠道，螞蟻集團花唄、借唄相關ABS融資項目是否獲批頗受外界關注。該新聞機構查詢上交所公司債券項目信息平台公吿發現，有200億元花唄、借唄相關ABS融資項目獲上交所批准放行，分別是11月6日受理的《國泰君安借唄第4-12期消費貸款資產支持專項計劃》、11月3日受理的《中信證券花唄一至十期授信付款資產支持專項計劃》，涉及的融資金額均為100億元。

上述兩個項目通過的日期顯示為11月20日及11月23日，涉及的原始權益人分別是重慶市螞蟻商誠小額貸款有限公司、重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司；前者註冊資本40億元，後者註冊資本為120億元，均為螞蟻集團全資子公司。

除了上述新通過的兩個ABS項目外，螞蟻集團旗下與花唄﹑借唄產品相關的還有3個ABS產品已獲得上交所受理，但尚未獲得通過，分別是10月29日受理的《天弘創新花唄第8-15期消費授信融資資產支持專項計劃》、11月10日受理的《財通資管花唄授信付款資產支持專項計劃》、11月20日受理的《中信證券借唄五至十四期消費貸款資產支持專項計劃》。

數據顯示，自2016年螞蟻花唄獲批發行ABS之後，螞蟻花唄通過ABS的申請融資金額總計超4,500億元。