美聯儲會議紀要：可能調整購債計劃　防範風險

美聯儲（Fed）11月25日公佈了其11月4日至5日美國聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議的紀要檔。美聯儲會議紀要顯示，美聯儲官員們參加了有關其資產購買計劃的詳細討論，及其在支撐美聯儲就業最大化和通脹雙重目標中的作用。官員們認為，在購債方面的謹慎考量是合適的。

紀要顯示，美聯儲官員們認為，當前的購買速度有助於保持財務狀況的寬鬆，不必要立即調整購債速度和資產組成部分，但他們指出，若情況發生變化，將允許調整購債計劃。如有必要，可能提高購買速度或延長所購買的債券的到期時間。

紀要稱：「與會人員指出，委員會可以在適當的情況下，通過加快購買的步伐或轉向期限更長的國債購買，而不增加其購買規模。或者，委員會可以酌情通過在更長的時間範圍內以相同的步調和資產組成進行購買，從而提供更多的寬鬆。」

許多美聯儲官員認為，購買債券是為了防範風險。債券購買有助於防範若干風險，且很快就需要強化債券購買指引。幾名政策制定者認為，資產購買可以防範長期利率面臨的上行壓力。多數官員傾向於在加息前縮減資產購買。

目前，美聯儲每月購買1,200億美元的美國國債和抵押支持證券。美聯儲可以選擇增加購買或延長購債的期限。

紀要還顯示，官員們擔心新冠肺炎（COVID-19）病例的再度增加會破壞經濟復甦。展望經濟，美聯儲官員表示，他們假設到年底將不會推出任何財政刺激方案。但到今年年底，美國家庭已經節省了足夠的資金來支持消費。官員們還指出，稅收收據顯示大多數州和市的情況並不像一些人所擔心的那樣糟糕。