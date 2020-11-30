中國11月官方製造業PMI為52.1　連續9個月位於臨界點以上

中國國家統計局網站資訊顯示，11月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為52.1%，比上月上升0.7個百分點，連續9個月位於臨界點以上，表明製造業恢復性增長有所加快。

中國11月官方非製造業PMI 56.4，預期56.0，前值56.2，為年內高點。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI為53.0%、52.0%和50.1%，分別比上月上升0.4、1.4和0.7個百分點，均位於臨界點之上。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數為54.7%，比上月上升0.8個百分點，表明製造業生產量增長有所加快。

新訂單指數為53.9%，比上月上升1.1個百分點，表明製造業市場需求加快復甦。

原材料庫存指數為48.6%，比上月回升0.6個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。

從業人員指數為49.5%，比上月回升0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度小幅改善。

供應商配送時間指數為50.1%，雖比上月回落0.5個百分點，但仍高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月略有加快。

分行業看，建築業商務活動指數為60.5%，高於上月0.7個百分點。服務業商務活動指數為55.7%，比上月上升0.2個百分點。從行業情況看，鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視衛星傳輸服務、金融業等行業商務活動指數位於60.0%以上，房地產業、生態保護及環境治理業等行業商務活動指數位於臨界點以下。

新訂單指數為52.8%，雖比上月微落0.2個百分點，但仍高於臨界點，表明非製造業市場需求持續改善。分行業看，建築業新訂單指數為54.0%，比上月上升0.9個百分點；服務業新訂單指數為52.6%，比上月回落0.3個百分點。