螞蟻上市｜彭博：螞蟻明年重啟IPO希望越來越渺茫

螞蟻集團（6688）上市前夕突然宣布暫緩，市場關注集團合時重新上市。不過據《彭博》報道，隨著中國當局著力於對金融科技行業的監管進行改革，螞蟻集團明年重啟這項重磅IPO的希望正越來越渺茫。

月初銀保監和人民銀行等部門起草的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》（下稱意見稿）有關。其中，意見稿規定網絡小貸公司在單筆聯合貸款中的出資比例不得低於30%。報道引述知情人士稱，螞蟻集團就如何滿足的監管要求，仍在初步評估階段，而要滿足新要求將帶來巨大工作量，同時由於一些條款仍未明確，因此IPO不是優先事項，螞蟻的上市計畫或無法在2022年前完成。

兩位知情人士稱，在金融穩定委員會領導下，來自一行兩會等監管機構的成立針對螞蟻集團的聯合工作小組。該小組的主要職責包括，與集團定期工作聯絡，據監管需要收集相關數據與材料；以及研究如何進一步加強金融科技平台監管等。

根據上述新規，《彭博》估算螞蟻集團需補充約120億美元資本，同時旗下兩家小貸公司--花唄和借唄，若要在全國範圍內開展業務，亦需重新向銀保監會提出申請；知情人士稱，銀保監會將控制全國運營網絡小貸公司的數量，幾乎不可能給螞蟻兩個牌照。

螞蟻集團發言人拒絕置評；內地當局亦未有回應報道。